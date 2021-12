Dodge Challenger: nuovo motore da 500 cavalli?

Arrivano interessanti indiscrezioni a proposito della famosa muscle car Dodge Challenger. A quanto pare il gruppo Stellantis non solo avrebbe deciso di confermare questa auto per i prossimi anni ma avrebbe anche deciso di dare a questo veicolo un nuovo motore turbo da oltre 500 cavalli.

Si tratterebbe di un propulsore turbo in linea chiamato GME-T6 il quale potrebbe essere il sostituto ideale del motore hellcat V8 di Dodge che invece sta per andare in pensione.

Nuovo motore da 500 cavalli per Dodge Challenger?

In precedenza era stata diffusa la notizia che Stellantis volesse sospendere la Dodge Challenger attuale per poi riportarla sul mercato nei prossimi anni ma solo in versione completamente elettrica.

Tuttavia, un nuovo rapporto di Stellpower indica che la Dodge Challenger di prossima generazione potrebbe essere la prima vettura dotata del motore a sei cilindri in linea da 3,0 litri chiamato GME-T6. Sarà un potente sostituto per Hellcat V8 e potrebbe essere utilizzato sulla vettura di Dodge in una combinazione di powertrain ibrida.

Segnaliamo che questo motore GME-T6 è in lavorazione da molto tempo e mentre inizialmente si diceva che sarebbe stato utilizzato dalla nuova Jeep Grand Cherokee, la Dodge Challenger è diventata una delle auto in pole position per il suo debutto.

Stellantis dunque sembra finalmente pronta ad introdurre il nuovo Global Medium Engine Turbo 6, un motore di cui si parla dal 2019.

Adesso il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares sembra finalmente pronto a introdurlo nei suoi veicoli. Il motore sarà disponibile con varie gradazioni di potenza che andranno da 360 CV a più di 500 CV senza considerare la potenza garantita dal propulsore elettrico.

Vedremo dunque se tali indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti saranno confermate nelle prossime settimane e quali altri aggiornamenti arriveranno a proposito di questo motore.

Ti potrebbe interessare: Dodge Charger SRT Hellcat Redeye da 1206 CV: sound da paura [Video]