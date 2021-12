Bottas scende già in pista con Alfa Romeo

Ad appena 2 giorni dalla conclusione del mondiale di Formula 1 che ha visto il trionfo di Max Verstappen su Lewis Hamilton all’ultimo giro di un rocambolesco Gran Premio, Valtteri Bottas fa il suo debutto con la monoposto di Alfa Romeo Racing oggi nel primo giorno della due giorni di test post season che vengono effettuati nel circuito di Yas Marina. Il pilota finlandese ha avuto il permesso di Mercedes, team di cui fa parte fino a fine anno, per partecipare a questi test con il team del Biscione.

Valtteri Bottas ha debuttato oggi su una monoposto di Alfa Romeo Racing

Bottas non è l’unico pilota a debuttare oggi con la sua nuova squadra. Guanyu Zhou, sarà presente in entrambe le giornate di test per l’Alfa Romeo e anche George Russell testerà la Mercedes sia oggi che domani. Per quanto riguarda la Ferrari in questa due giorni di Test ad Abu Dhabi presenti Charles Leclerc, Antonio Fuoco, Robert Shwartzman.

Ricordiamo che nel 2022 Alfa Romeo Racing spera di fare un salto di qualità rispetto alle ultime stagioni che non sono state particolarmente fortunate. Il cambio di regolamenti che entrerà in vigore in F1 dal prossimo anno dovrebbe portare ad un rimescolamento dei valori in pista grazie alle nuove auto che sono state completamente rivoluzionate rispetto a quelle scese in pista in questo 2021.

Vedremo dunque se Valtteri Bottas riuscirà a togliersi qualche soddisfazione in pista con Alfa Romeo Racing nel 2022 e se il suo compagno di squadra al debutto Guanyu Zhou ricompenserà la sua squadra della fiducia ricevuta.

