Fiat ancora leader in Brasile per l’11° mese consecutivo

Si avvicina la fine dell’anno e Fiat continua a celebrare la sua performance commerciale con tre modelli tra i più venduti in Brasile, oltre a mantenere la leadership nel ranking nazionale per l’11º mese consecutivo. A novembre, infatti, lo storico marchio torinese ha ottenuto una quota di mercato pari al 19% con 30.692 unità vendute.

Il modello più venduto di Fiat è stato ancora una volta il nuovo Strada, che proprio nelle scorse ore è stato aggiornato con l’introduzione della nuova variante top di gamma Ranch e del nuovo cambio CVT. Il pick-up compatto ha conquistato la seconda posizione nel mercato totale con 8575 esemplari.

Fiat: il brand di Torino conquista un altro mese in Brasile grazie ai suoi modelli

Subito dopo troviamo l’Argo al quinto posto con 6340 unità, seguita dal nuovo Toro in ottava posizione con 5921 esemplari. Il SUV Pulse chiude il suo primo mese di vendita con 2228 unità, oltre ad aver conquistato il premio Car of the Year 2022 assegnato dalla rivista Autoesporte.

Con questo risultato, Fiat continua a guidare la classifica delle vendite del 2021 in Brasile, con una quota di mercato del 22,1% e 395.000 unità immatricolate. Inoltre, parliamo del marchio con la crescita più elevata (+5,7%).

Tra i veicoli più venduti, abbiamo il nuovo Fiat Strada al primo posto che ha superato la soglia delle 100.000 unità vendute. Segue l’Argo con oltre 80.000 esemplari immatricolati. Nel segmento dei B-SUV, il brand torinese debutta con il nuovo Pulse e chiude a novembre il primo mese con una quota del 5,6% nel segmento.

Per quanto riguarda i pick-up, lo storico marchio di Stellantis rafforza la leadership dell’anno, raggiungendo il 48,6% di quota nel mese e il 50,9% nel cumulato dell’anno. Nel segmento B dei pick-up abbiamo il dominio assoluto del nuovo Strada che chiude novembre con una quota dell’80,2% nel segmento e del 79,1% dall’inizio dell’anno.

Nel segmento CD dei pick-up, invece, il nuovo Toro ha aumentato la leadership nel mese con il 31,1% mentre da inizio anno ha raggiunto il 33,4%. Passando al mercato delle hatch, Fiat chiude in terza posizione a novembre con una quota del 19%, ma resta in testa nel cumulato con il 32,1%.

Nel segmento A delle hatch spicca la Fiat Mobi al primo posto con il 56,7% mentre in quello B c’è l’Argo al terzo posto che chiude il mese con una quota di mercato del 19,4% a novembre e del 20,5% nei primi 11 mesi del 2021. Infine, abbiamo la Fiat Cronos nel segmento B delle berline in seconda posizione con una quota del 16% a novembre.