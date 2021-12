Renault e Stellantis puntano forte sull’usato

Ultimamente numerose case automobilistiche hanno mostrato un forte interesse per il mercato delle auto usate. Basti pensare ad esempio a Renault e alla sua controllata finanziaria RCI che hanno annunciato lo scorso settembre la loro intenzione di acquisire una partecipazione in una piattaforma di vendita per auto usate, Heycar, lanciata da Volkswagen nel 2017. Di questa piattaforma fa parte anche Daimler (Mercedes-Benz) che ha preso il 20% nel 2018.

Stellantis e Renault puntano sulle auto usate: nei prossimi anni il mercato crescerà molto

Anche il gruppo Stellantis non è rimasto con le mani in mano di recente a proposito delle auto usate. La piattaforma di vendita di veicoli Aramis Auto, una sussidiaria di Stellantis che vanta 73 milioni di visite all’anno al suo sito, giovedì ha rivisto al rialzo i suoi obiettivi, puntando ad aumentare il suo fatturato a più di 1, 6 miliardi di euro per l’anno 2022. Contro 1,36 miliardi nel 2021 (anno posticipato).

Tuttavia, Aramis Auto ha registrato una leggera perdita netta annua di 15,5 milioni di euro, principalmente a causa dei costi associati alla sua IPO. Resta il fatto che il margine lordo per veicolo venduto rimane confortevole (2.292 euro), seppur in calo (2.322 l’anno precedente). Tutto questo deriva dal fatto che nei prossimi anni gli analisti prevedono che il mercato delle auto usate potrebbe ricevere una forte impennata. Questo dovrebbe avvenire per una serie di motivi.

Innanzi tutto l’aumento dei prezzi per l’acquisto di auto nuove causato dall’aumento dei costi per i componenti. Altro problema molto grosso che sta causando un rallentamento delle vendite di auto nuove a favore dell’usato è sicuramente la questione legata alla mancanza di semiconduttori. Con produzione bloccata, tempi di consegna sempre più incerti i clienti preferiscono optare per una soluzione usata che consente loro di avere subito l’auto senza dover aspettare per mesi e mesi.

Infine l’incremento delle vendite di auto usate previsto da Stellantis, Renault e altre case automobilistiche potrebbe essere favorito anche dall’avanzata delle auto elettriche sul mercato. Con la riduzione di nuovi modelli con motori termici e il costo delle nuove auto elettriche che rimane ancora elevato, molti clienti opteranno nei prossimi anni per acquistare auto usate invece di auto nuove. I produttori lo sanno e iniziano a prepararsi per non lasciare nulla al caso in un futuro in cui il settore sarà completamente rivoluzionato da tutte queste novità.

