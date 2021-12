Stellantis: Aramis rivede al rialzo i suoi obiettivi per il 2022

Arrivano buone notizie per una delle società che fanno parte del gruppo Stellantis. Ci riferiamo ad Aramis Group. Dopo un ottimo 2021 in cui questa azienda ha registrato un fatturato di 1.361 miliardi di euro (+25,9%), lo specialista nella vendita online di veicoli usati, posseduto al 70 per cento dal gruppo Stellantis, è molto fiducioso per il prossimo anno.

Migliorano le previsioni di Aramis per il 2022

Gli obiettivi di crescita per l’esercizio 2022 sono stati infatti rivisti al rialzo con un aumento delle vendite di auto ricondizionate stimato al 45 per cento, contro il 30 per cento previsto inizialmente, e un fatturato di oltre 1,6 miliardi di euro, contro 1,5 miliardi di euro previsto in precedenza.

Inoltre, Aramis ha una capacità di cassa di oltre 100 milioni di euro e linee di credito annunciate per 200 milioni di euro. “Nel 2021, Aramis Group ha ottenuto una performance eccezionale nonostante il contesto del mercato sanitario e automobilistico, superando ampiamente i suoi obiettivi di crescita dichiarati durante l’IPO”, ricordano Nicolas Chartier e Guillaume Paoli, co-fondatori di Aramis Group.

Anche gli investimenti del gruppo nel marketing e nella propria piattaforma tecnologica hanno dato i loro frutti, come testimoniano i 73 milioni di visite registrate quest’anno ai propri siti web.

In un mercato automobilistico colpito da forti tensioni nella produzione di nuovi veicoli in Europa, Aramis ha dimostrato la sua agilità nella fornitura di veicoli. Nel 2022 questa dinamica accelererà ulteriormente, spinta dallo sviluppo delle capacità di ricondizionamento con la prevista apertura di due nuovi centri, che si aggiungeranno alla recente apertura di quello di Anversa.

Si ricorda che Aramis ha registrato un’ottima dinamica nelle vendite di auto ricondizionate, in crescita del 37,4 per cento in volume, che testimonia la strategia di crescita focalizzata sull’esperienza e la soddisfazione del cliente, illustrata da un Net Promoter Score medio di 64 nel 2021, come il gruppo indica. Con 2.292 euro per veicolo, pari al 13,5 per cento, il margine lordo di Aramis è tra i migliori sul mercato ed è al di sopra degli obiettivi annunciati (2.150 euro e 13%).

Ti potrebbe interessare: Stellantis apre una nuova struttura per il marchio Aramis