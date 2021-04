Renault e Stellantis nella classifica LinkedIn Top 25 Companies

Oggi LinkedIn ha pubblicato la sua classifica Top Companies 2021, che riunisce le 25 aziende “che offrono le migliori prospettive di carriera in Francia “, e sono incluse diverse aziende legate all’industria automobilistica. Tra queste troviamo Renault e Stellantis. Mentre “l’accelerazione del telelavoro, ma anche l’automazione e l’ascesa dell’intelligenza artificiale hanno trasformato il nostro ambiente professionale e ciò che ci aspettiamo dai datori di lavoro”, possiamo leggere su LinkedIn News, il social network professionale ha rivisto la sua metodologia per questa quinta edizione.

Stellantis, Renault e Faurecia entrano nella LinkedIn Top 25 Companies in Francia

Grazie alla sua piattaforma Talent Insights o al numero di messaggi registrati tramite LinkedIn Recruiters, il network tiene quindi conto di sette criteri per stabilire il proprio ranking, ovvero le possibilità di avanzamento, lo sviluppo delle competenze, la stabilità delle carriere, le opportunità esterne, le relazioni instaurate. all’interno dell’azienda, l’uguaglianza di genere e la diversità dei profili.

Renault si piazza all’undicesima posizione Con 26.800 dipendenti in Francia e avendo avviato una profonda ristrutturazione interna come parte del suo piano Renaulution, il produttore è principalmente alla ricerca di acquirenti, venditori e responsabili delle risorse umane. Se Renault desidera mantenere, almeno in parte, il telelavoro generalizzato per il proprio personale amministrativo, LinkedIn sottolinea che banche dati, acquisti e logistica sono le principali “competenze in forte crescita” a livello interno.

Il produttore di apparecchiature Faurecia, che impiega 12.000 persone in Francia si piazza alla posizione numero 21, Faurecia che fa parte di Stellantis è alla ricerca di data scientist e acquirenti, mentre la catena di approvvigionamento, gli acquisti e l’FMEA (gestione del rischio) sono in forte crescita. Va notato che Faurecia intende raggiungere il 30% delle donne nella sua forza lavoro entro il 2025, in particolare per sviluppare team misti per tenere maggiormente conto delle aspettative dei consumatori.

Nato nel 2021 dalla fusione tra PSA e FCA, il nuovo gruppo Stellantis impiega 22.300 persone in Francia. Il gruppo guidato da Carlos Tavares si piazza alla posizione numero 24 di questa classifica di Linkedin. Cercando come acquirenti prioritari, assistenti di marketing e assistenti delle risorse umane per accelerare nei settori della logistica, della finanza e della pianificazione aziendale, Stellantis prevede in particolare di creare fino a 2.000 posti di lavoro entro il 2030 nella nuova fabbrica con sede a Douvrin (Pas-de-Calais), che sarà creato in partnership con Total come parte della joint venture Automotive Cells Company.

