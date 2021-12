Nuova Fiat Uno: torna davvero?

Vi abbiamo scritto che nel 2023 Fiat tornerà nel segmento B del mercato e lo farà con un SUV compatto che sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia. Questa auto sarà realizzata sulla piattaforma STLA Small che deriva dall’ex CMP del gruppo PSA. Sicuro l’arrivo di almeno una versione completamente elettrica. A proposito di questo modello si dice che Fiat potrebbe utilizzare un nome iconico. L’auto in questione potrebbe essere infatti la nuova Fiat Uno.

Nuova Fiat Uno potrebbe tornare sotto forma di B-SUV nel 2023?

Al momento si tratta di semplici indiscrezioni, ma la possibilità che la principale casa automobilistica italiana rispolveri il famoso nome dell’auto venduta in Europa fino a circa 25 anni fa non sembra poi essere così incredibile. Del resto non sarebbe la prima volta che Fiat rispolvera un famoso nome del passato. Basti pensare a quello che è accaduto negli scorsi anni con Fiat 500 e con Fiat Tipo.

Potrebbe essere un modo per far digerire meglio ai proprio clienti il passaggio alle auto elettriche. Dal 2030 infatti Fiat venderà solo auto elettriche e dal 2024 gradualmente la sua gamma sarà sempre più elettrificata. Ricordiamo che dal segmento B del mercato la casa italiana manca dal 2018 quando è uscita di produzione a Melfi la vecchia Fiat Punto. 5 anni dopo dunque Fiat potrebbe tornare protagonista con un modello di sicuro appeal che potrebbe farle conquistare grandi quote di mercato.

La nuova Fiat Uno in versione SUV compatto si andrebbe a collocare nel segmento di mercato che va più per la maggiore sul mercato del vecchio continente in questo preciso momento storico. Quello che vi mostriamo in questa pagina è un render che prova ad ipotizzare l’aspetto che avrebbe un simile modello se davvero facesse capolino nella gamma del costruttore automobilistico di Torino. Ovviamente non è detto che sia questo lo stile di questo modello che secondo quanto dichiarato di recente dal CEO di Stellantis Carlos Tavares stupirà molto.

La nuova Fiat Uno potrebbe poi in un secondo momento venire affiancata dalla nuova Fiat Punto che invece tornerebbe nelle vesti di una hacthback dal carattere sportivo. Se davvero saranno queste le auto che Fiat lancerà sul mercato nei prossimi anni, allora è facile prevedere che in breve tempo la casa italiana possa recuperare le quote perse negli ultimi anni in Europa dopo l’abbandono nel segmento B.

Un’auto di questo tipo come è da tradizione per il marchio di Torino potrebbe coniugare un design accattivante con un rapporto qualità prezzo davvero interessante. Se la casa di Torino riuscisse per davvero a lanciare una vettura di questo tipo sul mercato allora per i suoi diretti rivali ci sarebbe una bella gatta da pelare. Questa tra l’altro potrebbe anche non essere l’ultima sorpresa per il marchio di Stellantis che nei prossimi anni, come ha anticipato Carlos Tavares, dovrebbe rivelare numerose altre sorprese per la sua gamma.

Ricordiamo anche che per la verità una nuova Fiat Uno esiste già sul mercato. Ci riferiamo al modello che fino a pochi giorni fa veniva venduto in Brasile e che però da pochi giorni è uscito di produzione. Ovviamente si tratta di un’auto che non ha nulla a che vedere con il futuro B-SUV che Fiat ha intenzione di lanciare in Europa nel 2023. La vettura infatti sembra più una sorta di Fiat Panda riadattata per il mercato brasiliano.

