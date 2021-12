Nuovo Fiat Ducato vince i What Van? Awards 2022

Fiat Professional ha trionfato in occasione del concorso What Van? Awards 2022 con il nuovo Fiat Ducato che si è aggiudicato i premi Van of the Year e Large Van of the Year mentre il nuovissimo Fiat E-Ducato 100% elettrico (in versione minibus) ha conquistato il premio Minibus of the Year. I giudici hanno elogiato il nuovo Ducato per la sua straordinaria offerta tecnologica, il cambio manuale fluido e la trasmissione automatica a 9 rapporti.

Abbiamo di fronte il primo veicolo commerciale in assoluto ad essere fornito con i sistemi avanzati di assistenza alla guida autonoma (ADAS) di Livello 2, volti a migliorare l’esperienza di guida e a rendere il furgone un ambiente più sicuro per il lavoro o il tempo libero.

Nuovo Fiat Ducato: il furgone commerciale di Fiat Professional conquista i giudici di What Van?

L’integrazione di tecnologie, come le funzioni cruise control adattivo, Lane Keep Assist e Traffic Jam Assist, garantiscono un’assistenza indipendente durante la guida, nelle fasi di accelerazione e di frenata, consentendo al nuovo Fiat Ducato di raggiungere il Livello 2 di guida autonoma.

Altre funzionalità tecnologiche di spicco includono la limitazione della velocità, il controllo della frenata in caso di ostacoli imprevisti (come pedoni e ciclisti), il riconoscimento dei segnali stradali e il monitoraggio della reattività del conducente.

James Dallas, editor di What Van?, affermato che il Fiat Ducato continua a distinguersi grazie a nuove tecnologie come i sistemi autonomi avanzati assistenza alla guida, un nuovo cambio manuale e un eccellente cambio automatico a 9 marce. Inoltre, risulta molto piacevole da guidare, è un pratico mezzo da carico e resta il perfetto antidoto alla routine del dover timbrare il cartellino ogni giorno, secondo il giornalista britannico.

Parlando nello specifico del Fiat E-Ducato, Fiat Professional afferma che è stato plasmato sui bisogni dei clienti. Grazie alla sua architettura, senza compromessi e ingombri nella parte inferiore del telaio e con un’ampia distanza tra i longheroni, il nuovo furgone commerciale a zero emissioni può alloggiare in maniera ottimale le batterie sotto il pavimento, lasciando intatta la capacità di carico che va da 10 a 17 m³ di volume e quasi 2 tonnellate di peso.

Altri vantaggi riguardano l’ottima distribuzione dei pesi e l’abbassamento del centro di gravità che migliora l’handling del veicolo in ogni condizione. L’E-Ducato è in grado di raggiungere prestazioni equivalenti a quelle delle versioni con motore diesel grazie a un propulsore elettrico capace di sviluppare 122 CV di potenza e 280 Nm di coppia massima per uno scatto da 0 a 50 km/h in soli 5 secondi.

Sono disponibili due batterie da 47 e 79 kWh. La prima assicura fino a 170 km nel ciclo WLTP e fino a 235 km nel ciclo urbano mentre la seconda raggiunge i 280 km nel ciclo WLTP e fino a 370 km nel ciclo urbano.