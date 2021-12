Fiat Pulse: Ecco come Fiat invita i suoi clienti a scoprire il SUV

Il lancio automobilistico più atteso dell’anno in Brasile è sicuramente quello che ha riguardato il SUV compatto Fiat Pulse. Del resto questa auto di Fiat fin da subito ha dimostrato di essere innovativa per molti versi. Innanzi tutto essa è stata svelata in modo inedito nell’industria automobilistica brasiliana, in occasione della finale di BBB21.

Nuova campagna promozionale per Fiat Pulse

Inoltre, Fiat ha coinvolto più di 380.000 persone in una votazione nazionale per scegliere il nome. Ora, il nuovo SUV del marchio si prepara a sorprendere nuovamente il mercato con una strategia digitale che invita il pubblico a raccontare cosa li fa “pulsare” più forte.

“Fiat Pulse è nata per sorprendere qualcosa che, infatti, soddisfa sia per le sue caratteristiche sia per tutta la sua innovazione. La campagna per il lancio più atteso dell’anno doveva essere all’altezza, quindi stiamo contemplando diverse iniziative”, afferma Malu Antonio, Storytelling and Content Stellantis manager per il Sud America.

Con #challengepulse lanciata su TikTok domenica scorsa, la campagna ha un format nativo sul social network, con la sfida confezionata da un assolo di batteria composto da Nath Calan, batterista che è anche il protagonista del film nello spot.

Con il concept “Il SUV che pulsa con te”, la campagna ideata da Leo Burnett Tailor Made ha puntato sull’interattività con il pubblico sin dall’inizio del progetto e sul concetto di intensità durante tutto lo sviluppo.

La strategia a 360º comprende narrazioni nei social e con influencer, giochi, pezzi digitali, il film “Drums” con messa in onda su TV, pubblicità, spot e diversi formati.

La sfida si estende su Instagram, in cui i video verranno riprodotti sui profili dei partecipanti e della Fiat. La campagna sta inoltre preparando il lancio di un filtro gamificato, che consente una maggiore interazione con il pubblico. In stile gioco, il filtro riconosce il viso del partecipante in modo che segua i battiti delle bacchette sulla batteria.

Ti potrebbe interessare: Fiat Pulse: oltre l’80% delle componenti proviene dal Brasile