Nuova Opel Astra: detox digitale per l’ultima generazione

Bastano due parole (“Hey Opel”) e la nuova Opel Astra riesce a capire cosa vogliono il guidatore e i passeggeri. Il nuovo riconoscimento vocale naturale presente a bordo dell’ultima generazione della vettura funziona comodamente in rete, come l’intero nuovo sistema di infotainment.

Opel segue coerentemente la filosofia del massimo comfort con la minima distrazione. “Detox to the max” è il motto contro ogni forma di stress digitale. La base è l’esclusivo cockpit Pure Panel con la sua operatività intuitiva, come già disponibile nel nuovo Mokka, nel nuovo Grandland e nell’Astra.

Nuova Opel Astra: sull’ultima generazione della vettura è stato effettuato un vero e proprio detox digitale

Ora il produttore di Rüsselsheim sta avviando la prossima fase della digitalizzazione. Le preferenze personali possono essere salvate in futuro sotto forma di profili dedicati. L’infotainment riconosce conducente e passeggeri tramite il loro smartphone. Diverse persone possono così attivare le proprie impostazioni individuali con un tocco sul display touch. In aggiunta, i designer di Opel hanno creato degli avatar per le diverse persone.

Nel momento in cui la navigazione viene richiamata nel Pure Panel, viene supportata online in tempo reale attraverso il Connected Navigation Plus. Ciò significa che gli ingorghi, ad esempio, possono essere rilevati non appena si verificano.

Gli aggiornamenti delle mappe sono disponibili anche via OTA in modo che l’ultima versione sia sempre disponibile per i clienti. La nuova Astra dispone poi dell’ultima generazione di sistemi di assistenza completamente collegati in rete per un comfort ancora maggiore e una sicurezza aggiuntiva.

Uwe Hochgeschurtz, CEO di Opel, afferma che la nuova Opel Astra ha dato inizio a una nuova strategia che proseguirà costantemente in tutti i prossimi modelli del marchio di Stellantis: applicazioni software intelligenti per il massimo beneficio dei clienti.

Configuratore online innovativo e app MyOpel per la gestione da remoto

Conducente e passeggeri non sono sommersi da informazioni senza senso e funzioni non necessarie. Invece, il veicolo offre la migliore facilita d’uso con le tecnologie innovative come il nuovo controllo vocale e la personalizzazione dei profili dei clienti.

I sistemi presenti a bordo della nuova Astra sono incorniciati da ulteriori soluzioni esterne. Il primo contatto del cliente con la nuova vettura inizia già con una vera offerta high-tech. È possibile infatti personalizzarla sfruttando il configuratore online.

Disponibile poi l’app MyOpel da cui conoscere i tempi di ricarica o impostare la temperatura interna dell’abitacolo nella versione Hybrid, di caricare un indirizzo nel sistema di navigazione o di contattare la concessionaria per la manutenzione. Se il cliente lo desidera, l’officina può effettuare una diagnosi a distanza.

Sempre a bordo della nuova Opel Astra, gli smartphone compatibili con Apple CarPlay e Android Auto possono essere collegati in modalità wireless e anche ricaricati. Opel ha dichiarato che svilupperà costantemente l’esclusiva interfaccia uomo-macchina (HMI) con un Pure Panel completamente connesso in rete, digital detox e funzionamento intuitivo a vantaggio dei suoi clienti.