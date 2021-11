Nuova Opel Astra è stata creata per emozionare [Video]

La sesta generazione della Opel Astra, presentata in anteprima mondiale a settembre, è stata progettata per emozionare e apparire come un must fin dal primo sguardo. I team di design e sviluppo, composti per circa il 50% da donne, hanno lavorato per rendere la nuova compatta della casa automobilistica tedesca un vero e proprio oggetto di design, nella carrozzeria e nell’abitacolo.

Dopo Mariella Vogler, Chief Engineer di Opel, adesso è Ilka Höbermann – Colour and Trim Designer di Opel – a parlare del mondo stilistico della nuova Astra con un video pubblicato su YouTube. La nuova clip fa parte della campagna lanciata su YouTube che dimostra come la nuova Opel Astra sia diventata il manifesto stilistico del marchio di Stellantis per l’elevato livello di impegno, di attenzione al dettaglio e per la volontà di pensare in modo creativo.

Nuova Opel Astra: la designer Ilka Höbermann ci parta di abitacolo e carrozzeria

Höbermann spiega di che cosa si sono occupati in particolare i designer Opel e in che modo abbiano conferito alla nuova vettura un design originale made in Germany. Dopo Mokka, Crossland e Grandland, anche la sesta generazione della Opel Astra ha ricevuto l’Opel Vizor, il nuovo volto del marchio tedesco.

È un elemento fondamentale del design della carrozzeria e segue la bussola Opel dove l’asse verticale e quello orizzontale (la piega sul cofano e la grafica ad ala delle luci per la marcia diurna), si intersecano con il logo del Blitz posizionato al centro.

Allungato su tutto l’anteriore, il Vizor fa apparire la nuova Opel Astra ancora più larga e integra tecnologie come i fari anteriori IntelliLux LED super sottili. Guardandola lateralmente, la nuova generazione dell’Astra propone un aspetto particolarmente dinamico grazie alla pronunciata inclinazione del montante posteriore.

Sul retro, la bussola Opel si ripete con il Blitz sempre disposto centralmente, la luce di stop montata in alto sull’asse verticale e i fari posteriori a LED. Il logo del Blitz funge anche da apertura del portellone.

I designer di Opel sono riusciti a trovare il giusto equilibrio per la nuova vettura

Ilka Höbermann ha spiegato:

Per me design tedesco significa semplicità, purezza in combinazione con gli elementi tecnici. Qualche volta risulta difficile conservare la purezza e poi aggiungere l’audacia. Il segreto sta nel trovare la perfetta armonia e il giusto equilibrio. Il team ha elaborato un giallo super brillante e moderno che aggiunge vivacità e audacia alla vettura

Trovare il giusto equilibrio per la nuova Opel Astra è stato un compito particolarmente importante per il team di design che si è occupato di colori e allestimenti, in particolare per l’abitacolo. Il risultato di tutto questo lavoro rappresenta un passo in avanti in termini di design e comfort degli interni.

Il posto guida completamente digitale riunisce due grandi schermi da 10 pollici e le bocchette dell’aria laterali lato guidatore posizionate al di sotto della lunga superficie orizzontale che, in base alla versione, può essere completamente vetrata. Nella nuova Astra, la strumentazione analogica diventa un ricordo del passato. Questo design high-tech e assolutamente pratico unisce eleganza e tecnologie d’avanguardia.

Guidatore e passeggeri guardano le informazioni visualizzate in modo molto preciso sul Pure Panel e possono utilizzare in modo intuitivo la nuova interfaccia uomo-macchina. Il modernissimo posto guida è stato concepito per creare un’atmosfera di sicurezza per tutti i passeggeri della nuova Opel Astra. Elementi come i comandi finemente lavorati e ridotti al minimo e i profili e le superfici del sistema di infotainment in alluminio opaco conferiscono grande valore alla vettura.