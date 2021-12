Peugeot registra una crescita a tre cifre in un importante mercato

Peugeot prosegue con la sua scalata nel mercato brasiliano. Da gennaio a novembre di quest’anno, infatti, ha registrato una crescita del 133,5% delle vendite di veicoli rispetto allo stesso periodo del 2020.

Con 26.043 unità immatricolate, la casa automobilistica francese ha venduto il 93% in più di auto rispetto a tutto l’anno scorso ed è ancora nella leadership essendo il brand in più rapida crescita nel mercato brasiliano nel 2021. A novembre sono state vendute 3042 unità, con un incremento del 65% rispetto allo stesso mese del 2020, raggiungendo una quota di mercato pari all’1,9% nel mese in corso.

Peugeot: oltre 3000 unità vendute in tutto il mese di novembre in Brasile

Peugeot presenta risultati migliori anche rispetto al periodo pre-pandemia. I veicoli immatricolati sono stati il 62% in più rispetto al 2019, quando nello stesso periodo erano state complessivamente vendute 1877 unità.

André Montalvão, responsabile delle operazioni commerciali di Peugeot Brasile, ha dichiarato che la casa del Leone sta vivendo un momento speciale in Brasile con risultati che si superano di mese in mese e mantenendo una crescita ben al di sopra della media del mercato nazionale, pur con uno scenario economico in calo.

Il brand mantiene una forte sinergia in tutte le aree per dialogare meglio con il profilo del consumatore brasiliano, sostiene Montalvão. Oltre a lavorare con le concessionarie e al fornire servizi post-vendita, Peugeot si concentra sulla qualità dei prodotti e del servizio. La Peugeot 208 continua ad essere il modello in più rapida crescita nel segmento B delle hatch con motore al di sopra di 1 litro, superando i concorrenti.

Il mese scorso, la 208 è cresciuta dell’8,7% rispetto allo stesso periodo del 2020 e rappresenta già l’11% del segmento di riferimento. Parliamo di un risultato eccezionale in quanto il segmento B delle hatch con motori superiori a 1 litro sta vivendo un periodo di contrazione del 25,6% rispetto al 2020.

Da gennaio a novembre 2021 sono state vendute 14.518 unità della 208, con un incremento del 338% rispetto allo scorso anno. Soltanto a novembre sono stati immatricolati 1640 esemplari del modello, principalmente grazie all’evento Lion Day in cui sono state vendute 800 vetture in sole 24 ore (di cui 600 erano solo 208).

L’evento tenutosi il 20 novembre è stato quello più grande organizzato dalla casa automobilistica francese e che ha coinvolto tutte le concessionarie Peugeot presenti in Brasile. Questo record di vendite conferma che la Peugeot 208 ha davvero catturato gli automobilisti brasiliani.

Anche la versione elettrica, appena arrivata sul mercato brasiliano, sta già ottenendo un discreto successo. Per quanto riguarda il segmento dei B-SUV, il Peugeot 2008 ha avuto una crescita del 54% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.