Alfa Romeo Tonale: nuove foto spia e curiosità sugli interni

La futura Alfa Romeo Tonale torna a far parlare di se. Sono infatti emerse nuove immagini spia che tracciano un’altra volta quelle che sono le linee del primo C-SUV del Biscione, atteso in concessionaria il 4 giugno del 2022. La presentazione, a questo punto non dovrebbe essere lontana e con buona pace di chi (anche noi) sperava di poter vedere qualcosa di non camuffato entro fine 2021, dovrebbe essere garantita durante i primissimi mesi del nuovo anno.

Gli avvistamenti in ogni caso si fanno sempre più frequenti e la cosa non può che essere un bene per lo sviluppo stesso della nuova Alfa Romeo Tonale, ma anche in ottemperanza alla voglia di tornare a vedere finalmente una nuova Alfa Romeo che pare sempre più promettere bene.

Le linee dell’Alfa Romeo Tonale, ancora camuffata, sono sempre più vicine al Concept

L’evidenza dei fatti suggellata dalle ultime immagini apparse in rete garantisce che il design finale dell’Alfa Romeo Tonale destinata alla produzione di serie dovrebbe apparire molto simile a quello di Tonale Concept visto a Ginevra due e mezzo fa. Un dettaglio non indifferente che si lascia dietro le desinenze che con le immagini sfuggite in fase di clinic test avevano prodotto forti critiche nei confronti del Biscione.

La Tonale che vediamo nelle immagini di Mario Pelosi, pubblicate su Instagram, avvistata sull’Asse Mediano di Napoli propone infatti un andamento delle linee decisamente simile a quello particolarmente apprezzato della Tonale Concept. A ben guardare, rispetto alla Concept, muta il taglio della portiera posteriore e la presenza della maniglia per quest’ultima in una collocazione differente: ormai pare sdoganato il fatto che l’Alfa Romeo Tonale “di serie” avrà la classica maniglia per l’apertura delle portiere posteriori.

Ovvi adattamenti sono stati poi praticati per ciò che riguarda fari e fanali, che in ogni caso rimangono simili all’impostazione stilistica proposta dalla Concept e più lontani (soprattutto davanti) rispetto a quelli apparsi sulla grigia Tonale del clinic test. In definitiva il futuro C-SUV del Biscione appare ben piazzato, ancor di più ogni volta che è stato notato con cerchi ad ampio raggio che saranno ulteriormente “allargati” visivamente dalla presenza del bordo nero dei passaruota.

All’interno le bocchette della ventilazione sono le stesse di Maserati Grecale

L’Alfa Romeo Tonale è stata anche avvistata sulle Alpi, in località Livigno. Qui da altre immagini apparse su Facebook è emersa la caratterizzazione stilistica dei fari anteriori. Come già visto in altre occasioni, la Tonale ricalcherà il design già visto sulla Concept tramite uno schema a tre elementi che è stato derivato a suo tempo da modelli iconici del passato del Biscione.

Tornando invece indietro, vogliamo farvi notare un particolare di cui forse in pochi si sono accorti.

Le immagini degli interni del nuovo Maserati Grecale prive di camuffamenti viste su Auto qualche settimana fa, ci hanno permesso di notare un particolare per certi versi interessante. La nuova D-SUV del Tridente monta infatti le medesime bocchette utilizzate per la ventilazione dell’abitacolo viste su un precedente muletto dell’Alfa Romeo Tonale. Un elemento che potrebbe apparire degno di poca considerazione, ma che rappresenta un tratto essenziale dell’idea di qualità che Jean-Philippe Imparato ha voluto applicare sulla versione definitiva della nuova Alfa Romeo Tonale.