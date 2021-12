Alfa Romeo: nuovo stop della produzione a Cassino questa settimana

Stellantis ha annunciato una serie di nuovi fermi produttivi per lo stabilimento di Cassino, sede di produzione delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Il sito laziale continua a lavorare a ritmo ridotto a causa, principalmente, della crisi dei chip e della conseguente carenza di semiconduttori che impedisce il regolare svolgimento delle attività produttive (già ampiamente ridimensionate rispetto alle capacità dello stabilimento a causa delle scarse richieste per i due modelli di Alfa Romeo).

Il nuovo piano delle attività di Stellantis per Cassino aggiunge una nuova giornata di stop per questa settimana e anticipa la chiusura per le feste natalizie dello stabilimento. Le giornate di stop previste dal piano del gruppo comporteranno un ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali con conseguenze dirette sulle retribuzioni dei lavoratori e sulle commesse per le aziende dell’indotto dello stabilimento.

Ecco i dettagli:

Nuovo fermo produttivo per Cassino questa settimana

Domani 7 dicembre è previsto un nuovo stop per la produzione dei modelli Alfa Romeo a Cassino. Lo stop è legato alla crisi dei chip ed alla conseguente carenza di materiali. Le attività a Cassino riprenderanno soltanto il 9 dicembre considerando che l’8 dicembre era già prevista la chiusura del sito per via della giornata di festività. Stellantis, in ogni caso, potrebbe annunciare un’estensione della chiusura con la possibile ripresa delle attività soltanto venerdì 10 oppure lunedì 13 dicembre.

La produzione Alfa Romeo si ferma per il Natale

Oltre al quadro delle attività per questa settimana, è stato chiaro quello che sarà il programma per la fine del 2021. Lo stabilimento di Cassino chiuderà i battenti il 24 di dicembre e resterà fermo almeno fino al 31 dicembre. L’ultimo giorno di produzione per il 2021 sarà, quindi, il 23 dicembre. La riapertura, per il momento, è fissata per il prossimo lunedì 3 gennaio 2022. Non possiamo escludere, però, un’estensione della chiusura almeno fino al 6 gennaio o addirittura fino al 9 gennaio. Ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.

In ogni caso, per effetto di questa chiusura, salgono ad 89 le giornate di stop della produzione Alfa Romeo a Cassino per il 2021. Si tratta di poco più del 33% delle giornate lavorative complessive dell’anno. La produzione nello stabilimento laziale, quindi, ha registrato costanti stop per tutto il 2021 a causa prima della crisi di vendite di Alfa Romeo e poi per la crisi dei chip che ha aggravato notevolmente la situazione. Ricordiamo che a causa della crisi dei chip è stato rimandato anche il lancio del Maserati Grecale. Il nuovo D-SUV del Tridente entrerà in produzione a Cassino soltanto nella prossima primavera.

Maggiori dettagli sulle future attività nello stabilimento e sui livelli produttivi di Alfa Romeo arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane. Per un rilancio di Cassino servirà, per forza, il debutto del Grecale mentre per il rilancio della produzione di Alfa Romeo sarà fondamentale il debutto dell’Alfa Romeo Tonale che entrerà in produzione a Pomigliano d’Arco nel primo trimestre del 2022. Continuate a seguirci per saperne di più.