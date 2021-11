Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio: rivoluzione o evoluzione?

Nei prossimi anni nella gamma della casa automobilistica del Biscione troveranno posto le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio. E’ stato di recente confermato che le due auto di Alfa Romeo riceveranno una seconda generazione nel corso dei prossimi anni. Si parla in proposito del 2025 e 2026, ma sulle date è meglio aspettare cosa dirà il gruppo Stellantis con il suo piano industriale di inizio 2022.

Rivoluzione o evoluzione per le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio?

A proposito delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, quello che la maggior parte dei fan del Biscione si domanda e se con le nuove generazioni le due auto della casa milanese saranno rivoluzionate totalmente oppure la loro sarà una semplice evoluzione.

Di certo una rivoluzione ci sarà ed è quella che riguarderà la gamma dei motori, dato che molto probabilmente entrambe le vetture torneranno sul mercato solo ed esclusivamente con motori elettrici.

Inevitabilmente ciò porterà a delle modifiche anche estetiche. Il design delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio sarà ovviamente influenzato dalla presenza di motori elettrici e batteria. Tutto sommato noi non pensiamo che le due vetture della casa del Biscione saranno completamente rivoluzionate.

Ci sarà, come è normale che sia, una evoluzione sostanziosa ma comunque le due auto continueranno a mostrare un design “simile” a quello delle attuali versioni che tanti apprezzamenti hanno ricevuto in tutti questi anni per il fatto di essere delle vetture con DNA rispettoso della storia e della tradizione di Alfa Romeo.

Quello che probabilmente verrà cambiato molto sarà l’abitacolo. Alfa Romeo punterà ancora di più su lusso e tecnologia. Inevitabilmente le due auto riceveranno grosse innovazioni da questo punto di vista per non sfigurare con le rivali tedeschi di Audi, BMW e Mercedes.

A proposito delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio maggiori dettagli potrebbero arrivare già nel corso dei prossimi mesi quando finalmente conosceremo nel dettaglio il piano di rilancio di Alfa Romeo messo in atto dal gruppo Stellantis.

