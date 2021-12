Stellantis: ecco tutte le auto in top 20 in Brasile a novembre

Il mese di novembre che si è appena concluso è stato piuttosto buono per il gruppo Stellantis in Brasile. Infatti l’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares è riuscita a piazzare molte auto nella top 20 dei veicoli più venduti in Brasile.

Ciò non rappresenta una sorpresa in quanto molte volte questa situazione si è verificata nel paese, dove in particolare Fiat e Jeep stanno ottenendo un grande successo con le loro auto che sono estremamente popolari.

Ecco tutte le auto di Stellantis che sono entrate nella top 20 delle auto più vendute in Brasile a novembre

L’auto più venduta da Stellantis in Brasile nel mese di novembre del 2021 è stata Fiat Strada. Il pickup della principale casa automobilistica italiana si è piazzato al secondo posto della classifica generale con 8.535 unità immatricolate.

Il 2021 è stato un anno buonissimo per questo modello che spesso e volentieri si è piazzato sul podio in questa classifica. Il secondo modello più venduto dal gruppo automobilistico,nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA, è sempre di Fiat.

Si tratta della berlina compatta Fiat Argo che il mese scorso si è piazzata al quinto posto tra le auto più vendute in Brasile con 6.340 unità. L’auto quasi sempre entra in top ten e in un paio di occasioni nel 2021 è risultata essere l’auto più venduta in assoluto. Sempre nella top ten troviamo un’altra auto di Fiat, si tratta del pickup di medie dimensioni Fiat Toro con 5.921 unità consegnate che si è piazzato all’ottavo posto.

Nella top ten delle auto più vendute in Brasile a novembre troviamo anche un quarto modello del gruppo Stellantis. Questa volta però non si tratta di Fiat ma di Jeep che piazza in decima posizione il SUV Jeep Compass con 5.287 unità.

Al dodicesimo posto di questa classifica troviamo Jeep Renegade. Il SUV compatto della casa americana continua ad essere estremamente popolare in America Latina e a novembre piazza 4.233 unità sul mercato. L’ultima auto di Stellantis ad entrare nella top 20 delle auto più vendute in Brasile è Fiat Cronos. La berlina della casa italiana che viene prodotta in Argentina, paese dove spesso è in testa alla classifica delle vendite, a novembre si è piazzata al sedicesimo posto con 3.545 unità.

Da notare sempre a proposito del gruppo Stellantis che nessuna auto dei marchi Peugeot e Citroen è riuscita ad entrare nella top ten delle auto più vendute in Brasile a novembre. Si spera naturalmente che già dal prossimo anno le cose per questi due marchi possano migliorare. Del resto il numero uno del gruppo in America Latina Antonio Filosa ha detto chiaro e tondo che uno degli obiettivi della sua azienda è quello di far crescere questi due marchi nel continente.

