Stellantis presenta gli ultimi veicoli elettrici durante un evento dedicato

Stellantis ha partecipato a un altro evento a tema elettrificazione con una vasta gamma di veicoli. Ad Haras Tuiuti, nella capitale di Tuiuti (all’interno di San Paolo), il gruppo automobilistico ha partecipato all’Electric Experience con quattro veicoli elettrici provenienti da Fiat, Peugeot e Citroën.

I nuovi Peugeot e-Expert e Citroën e-Jumpy sono arrivati in Brasile per la prima volta in occasione di un evento pubblico. Sulla pista è possibile provare i due modelli e conoscere le particolarità di ciascuno.

Stellantis: presente all’evento Electric Experience con quattro veicoli elettrici

È presente anche la Peugeot e-208 GT come una delle attrazioni principali tra le auto presenti all’evento. Secondo quanto affermato dalla casa del Leone, quest’auto unisce sportività, robustezza, tecnologia ed elettrificazione per soddisfare tutti i gusti e le preferenze di guida.

Viene fornita con un motore elettrico da 136 CV di potenza e 260 Nm di coppia massima che gli permette di impiegare 8,3 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h. La batteria da 50 kWh garantisce fino a 400 km di autonomia nel ciclo WLTP in modalità Eco e fino a 340 km impostando quella Drive.

Disponibile per il test drive anche la nuova Fiat 500 Elettrica, il primo veicolo elettrico di Stellantis ad arrivare in Brasile (agosto 2021). Classico e affascinante, il modello porta una serie di tecnologie che trasportano il guidatore nel futuro.

Questa è disponibile soltanto nella versione Icon con motore elettrico da 118 CV e 220 Nm di coppia massima che permettono alla city car elettrica di impiegare 9 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h. La batteria agli ioni di litio da 42 kWh garantisce fino a 320 km di autonomia nel ciclo WLTP o fino a 460 km con velocità ridotta e modalità di guida Eco impostata.

Nel corso dell’evento si parlerà anche di van e furgoni elettrici

L’evento Electric Experience durerà fino a domenica 5 settembre con test e una serie di contenuti sull’elettrificazione. Katia Ribeiro, responsabile dei veicoli utilitari di Stellantis, terrà oggi una conferenza stampa in cui parlerà dell’uso di van e furgoni elettrici nelle consegne di prodotti.

Ricordiamo che a luglio, in occasione dell’EV 2021, l’azienda ha presentato la sua strategia di elettrificazione globale con cui prevede di offrire un’ampia gamma di veicoli dei suoi iconici marchi, oltre a fare affidamento sull’esperienza interna e sulla creazione di partnership e joint-venture per fornire tecnologie avanzate a prezzi accessibili.

A livello globale, Stellantis vanta già 29 modelli elettrificati e la prospettiva ed introdurre altri 10 entro la fine dell’anno. Per attuare questa strategia, il gruppo automobilistico italo-francese prevede di investire oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 in tecnologie di elettrificazione, sviluppo software e guida autonoma.