Peugeot e-208 è la più apprezzata nel settore delle flotte

La Peugeot e-208 ha vinto il premio Greenfleet Vehicle of the Year in occasione dei Greenfleet Awards 2021, aggiungendosi al suo impressionante record di riconoscimenti conquistati nel settore.

La giuria del concorso ha affermato che la e-208 ha avuto il maggiore impatto sul settore delle flotte nel Regno Unito quest’anno. In una cerimonia tenutasi presso il British Museum di Warwick, i Greenfllet Awards hanno celebrato l’innovazione e l’eccellenza ambientale nei settori delle flotte e dei trasporti.

Peugeot e-208: la nuova city car elettrica ha vinto il premio Greenfleet Vehicle of the Year 2021

Il riconoscimento Greenfleet Vehicle of the Year è stato una nuova aggiunta all’elenco dei primi per l’edizione 2021. È stato introdotto per riconoscere l’auto, il furgone o il camion che ha avuto il maggiore impatto sul settore delle flotte in UK nel corso del 2021.

La Peugeot e-208 è stata nominata vincitrice della categoria inaugurale dopo aver impressionato sia gli esperti del settore che i clienti della flotta con la sua eccedente autonomia, i costi di gestione accessibili e un design elegante che gli permette di distinguersi su strada.

La pluripremiata versione 100% elettrica della nuova Peugeot 208 è stata la prima di una nuova generazione di veicoli completamente elettrici lanciata dalla casa automobilistica francese, che prevede di fornire varianti elettrificate di ciascun modello presente in gamma entro il 2024.

Ricordiamo che la e-208 nasconde sotto il cofano un motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima e una batteria da 50 kWh. Entrambi sono condivisi con tutti gli altri veicoli elettrici basati sulla piattaforma e-CMP ex PSA.

L’accumulatore è in grado di garantire fino a 349 km di autonomia con una singola ricarica nel ciclo WLTP e inoltre supporta la ricarica rapida fino a 100 kW. In soli 30 minuti riesce a passare dallo 0% all’80%. Oltre a vincere il Greenfleet Vehicle of the Year, Peugeot è stata anche selezionata nelle categorie Fleet Car Manufacturer, PHEV Manufacturer ed EV Manufacturer of the Year.

In Italia, la nuova Peugeot e-208 è disponibile negli allestimenti Active, Active Pack, Allure, Allure Pack, GT e GT Pack con prezzi a partire da 33.850 euro (o da 199 euro al mese con finanziamento).