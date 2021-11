Jeep Commander: lanciata una nuova campagna pubblicitaria

Il nuovo Jeep Commander e, secondo la casa automobilistica statunitense, la Jeep più grande e sofisticata mai prodotta in Brasile. Riesce a spiccare grazie in diverse cose: caratteristiche, prestazioni e numeri di prevendita.

Il SUV è così sorprendente che riesce a portare anche chi sta dentro in un’altra dimensione. È questo il concept della nuova campagna pubblicitaria lanciata in Brasile dal marchio di Stellantis che ha debuttato nelle scorse ore sui social network ufficiali.

Jeep Commander: il nuovo SUV è protagonista di una nuova campagna pubblicitaria

Malu Antonio, storytelling e content manager di Stellantis Sud America, ha detto: “Il Jeep Commander è tecnologico e sofisticato, senza rinunciare all’autenticità, alla libertà e allo spirito di avventura che porta il marchio Jeep. Il concept – un’altra dimensione della tua avventura – intende invitare le persone a vivere esperienze speciali che solo il Jeep Commander potrebbe fornire”.

In totale, ci saranno tre storie in video da 15 e 30 secondi e una versione di 2 minuti che le riunisce tutte. Il primo filmato è già visibile online ed è andato in onda sui canali Globosat e Warner. Sviluppato dall’agenzia Fbiz, l’idea principale della campagna è che il nuovo Commander porti i suoi passeggeri in un’altra dimensione dell’avventura.

Il primo film racconta la storia di una coppia avventurosa, che a bordo del nuovo Commander attraversa una cascata usando un percorso segreto e scopre una nuova dimensione. In quest’altro ambiente, condividono momenti divertenti con gli amici, godendo di un bellissimo paesaggio in mezzo alla natura.

Durante la clip vengono mostrate alcune delle caratteristiche principali del nuovo Jeep Commander, come l’integrazione di Amazon Alexa e la sofisticata finitura interna in pelle scamosciata.

Ícaro de Abreu, vicepresidente creativo di Fbiz, ha dichiarato: “Volevamo portare il DNA Jeep in questa campagna. Per chi ama il marchio, questo tipo di comunicazione è essenziale perché Jeep non è solo un marchio o un’auto, è uno stile di vita. L’idea è mostrare che solo Jeep Commander ti porta in un’altra dimensione dell’avventura, un’avventura che può essere condivisa con la famiglia, gli amici, concentrandosi sempre sulla ricerca di scoperte e nuove esperienze”.