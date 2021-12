Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In: come ottimizzare l’uso della tecnologia ibrida plug-in

Per aiutare i suoi clienti B2C e B2B ad ottimizzare l’uso della tecnologia ibrida plug-in sfruttandone tutto il comfort, Citroën adotta soluzioni come il Plug In Reminder e il PHEV Connect. Dal mese di ottobre, in Francia e nel Regno Unito, i clienti della Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In ricevono degli avvisi, a bordo del loro veicolo, se quest’ultimo non viene ricaricato regolarmente.

Questa nuova funzionalità fa parte di un aggiornamento automatico via OTA del software della vettura e non richiede che i clienti si rechino presso una concessionaria del brand francese. Il sistema è stato progettato per aiutare i clienti ad ottimizzare le prestazioni dei loro modelli ibridi plug-in e a ridurre ulteriormente l’impatto sull’ambiente.

Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In: Plug In Reminder e il PHEV Connect sono due soluzioni per ottimizzare l’uso della tecnologia ibrida plug-in

Alcuni studi condotti internamente dal marchio di Stellantis sull’utilizzo del motore ibrido plug-in da parte dei clienti dimostrano dati incoraggianti. I dati attuali mostrano che il 55% dei tragitti inferiori a 40 km solo percorsi unicamente in modalità 100% elettrica e che il 52% dei clienti ricarica già il proprio veicolo una o due volte ogni 100 km. L’idea è di aumentare la frequenza di ricarica per trarre il massimo vantaggio da una soluzione ibrida plug-in.

Ricordiamo che la C5 Aircross Hybrid Plug-In viene offerta con una batteria da 13,2 kWh che gli conferisce un’autonomia massima di 55 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica e senza produrre emissioni.

Il sistema funziona sulla base del computer di bordo che analizza i percorsi, lo stato di ricarica della batteria e il numero di ricariche effettuate. Le notifiche sono visualizzate sotto forma di messaggi sul display touch del SUV.

Inizialmente, dopo cinque giorni di utilizzo del veicolo e 10 viaggi senza che il veicolo sia stato ricaricato, il software visualizzerà una notifica al giorno sullo schermo. Se il modello non è stato ricaricato dopo 30 giorni di utilizzo, la notifica sarà visualizzata due volte al giorno mentre il veicolo è in uso.

La funzione Plug In Reminder sarà introdotta in altri paesi all’inizio del 2022 e apparirà anche sul prossimo modello di punta del brand, ossia la nuova Citroën C5 X Hybrid Plug-In.

PHEV Connect: come funziona?

Per quanto riguarda PHEV Connect, si tratta di un nuovo servizio connesso rivolto ai gestori delle flotte dei veicoli ibridi plug-in per accompagnarli nella transizione energetica, aiutandoli a ridurre il costo e le emissioni di CO2 della loro flotta. Il sistema utilizza la tecnologia del servizio di connessione Citroën Connect Box per trasmettere i dati sul veicolo.

PHEV Connect fornisce ai fleet managers informazioni precise sull’uso dei veicoli della loro flotta e permette loro di intraprendere azioni per influenzare il comportamento dei conducenti. I gestori di flotte dispongono di un cruscotto sulla piattaforma di gestione PHEV Connect che fornisce varie informazioni: percentuale di utilizzo della flotta in modalità elettrica e ibrida, frequenza di ricarica, consumo di carburante e collegamento alle stazioni di ricarica per l’intera flotta e per singolo veicolo e potenziali guadagni generati da un migliore comportamento di guida o da un maggiore tasso di connessione ai terminali di ricarica.

Queste informazioni aiutano i gestori delle flotte a migliorare il loro costo d’uso (Total Cost of Ownership – TCO) dando consigli personalizzati ai loro utenti per massimizzare l’uso della modalità elettrica, ricaricare i veicoli più spesso e adattare il loro stile di guida.

Tale cruscotto aiuta anche il gestore della flotta a proporre un’offerta di mobilità in linea con l’uso dei veicoli ibridi. Attualmente, PHEV Connect è già stato adottato in Europa dal mese di marzo 2021 su oltre 7400 veicoli.