Fiat vince il Premio Carsughi in 4 categorie

Ancora belle notizie per Fiat dal Brasile. La principale casa automobilistica italiana non solo domina nelle vendite di auto nel più importante mercato auto latino americano. Adesso il produttore automobilistico del gruppo Stellantis si è messa a vincere anche premi. Fiat infatti è stata la grande vincitrice della 7° edizione del Premio Carsughi L’Auto Preferita 2021.

La premiazione dei vincitori si è svolta lunedì sera, 29 novembre, a San Paolo. Gli altri vincitori del premio sono stati Chevrolet, Jeep, Caoa Chery, Ford, Mercedes-Benz, Volvo, Toyota e Renault. Lo scopo del premio, lanciato nel 2015, è quello di indicare quelle che sono le migliori auto dalle case automobilistiche nelle rispettive categorie.

Fiat protagonista di Carsughi L’Auto Preferita 2021 con 4 nomination

La scelta dei migliori veicoli in Brasile viene effettuata da una giuria selezionata di 21 giornalisti specializzati nel settore automobilistico. L’evento, trasmesso in diretta da Canal Carsughi, su YouTube. Vale la pena ricordare che Carsughi L’Auto Preferita è l’unico premio automobilistico che porta il nome di un giornalista e non di una testata.

Il criterio di valutazione finale per le auto in questo concorso è il rapporto costi-benefici, che è stato preso in considerazione dai giudici in tutte le 12 categorie. Per quanto riguarda Fiat, la principale casa automobilistica italiana ha trionfato in 4 categorie. Il primo premio è stato ricevuto nella categoria dei SUV compatti dove ha trionfato Fiat Pulse. Il modello appena lanciato sul mercato ha già conquistato il primo riconoscimento.

Il secondo premio per la casa italiana lo ha ottenuto Fiat Strada. Il famoso veicolo spesso al primo posto delle vendite tra i veicoli commerciali leggeri è stato eletto come miglior pickup compatto. Altro premio lo ha ricevuto il pickup Fiat Toro. Il modello è stato eletto come miglior veicolo nella categoria dei pickup medi.

L’ultimo premio è andato non ad un singolo modello ma alla stessa Fiat eletta marca più innovatrice dell’ultimo anno in Brasile. Insomma un vero e proprio trionfo per la casa italiana che rappresenta una sorta di ciliegina sulla torta al 2021 splendido che il brand di Stellantis sta vivendo in Brasile e più in generale in America Latina.

