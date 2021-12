Jeep marchio più votato nello studio JD Power APEAL

Arrivano buone notizie per Jeep dal Messico. Secondo uno studio i suoi clienti sono tra i più soddisfatti. I clienti nel mercato messicano sono più emotivamente e affettivamente soddisfatti dei loro veicoli con 1-3 anni di proprietà rispetto allo scorso anno, secondo la sezione Design and Performance (APEAL) dello studio di qualità e affidabilità del veicolo in Messico 2021 ( VDS) di JD Power Mexico, pubblicato oggi.

Jeep è leader in Messico nella classifica di JD Power APEAL

In generale, l’indice di Design e Performance è aumentato di 10 punti rispetto al 2020, a 872 (su una scala di 1.000 punti). Tuttavia, quando i proprietari hanno un problema, l’indice di soddisfazione scende di 41 punti, evidenziando il rapporto tra soddisfazione del cliente e qualità del veicolo.

“In Jeep continuiamo a impegnarci per offrire i migliori prodotti del settore, innovando costantemente per mantenere i vantaggi che ci hanno reso un punto di riferimento nel segmento”, ha affermato Rafael Paz, Direttore del marchio Jeep presso Stellantis Mexico.

“Questo 2021 celebriamo 80 anni di leggendaria eredità Jeep, una storia che lo rende il vero marchio SUV che offre capacità, destrezza e versatilità alle persone che cercano viaggi straordinari” ha detto il dirigente del gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares.

In questo studio, il legame emotivo e il livello di affettività con gli attributi e le funzionalità offerte dal prodotto è concentrato nell’indice Design and Performance, che misura la soddisfazione del cliente con il proprio veicolo.

Dunque la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis può certamente dirsi contenta di aver centrato questo risultato che dimostra come anche in Messico le sue auto abbiano fatto breccia nel cuore dei clienti. Ma non è un caso dato che le cose vanno così ormai da un bel po’ di tempo per il brand americano che sta diventando sempre di più un marchio globale grazie ai suoi nuovi modelli sempre più apprezzati in tutto il mondo.

