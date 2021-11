Ferrari Purosangue: che sia solo il primo SUV?

Habemus Ferrari. Ferrari Purosangue, per la precisione. Finalmente, dopo anni di voci il primo Sport Utility Vehicle di Maranello è pronto a manifestarsi nella sua versione definitiva. Nonostante il tempo immemore trascorso dai rumor iniziali, la notizia lascia comunque a bocca aperta. Anzi, spalancata. Del resto, chi avrebbe mai detto (o anche solo immaginato) di assistere a un simile modello uscire sul mercato con l’iconico logo del cavallino rampante?

Ferrari Purosangue: le epoche cambiano e l’unica soluzione è quella di adattarsi

La morale della favola è piuttosto intuitiva: le epoche cambiano e, sebbene l’espressione del Made in Italy per eccellenza abbia da sempre riscosso successo in altri segmenti, bisogna guardare in faccia alla realtà e ammettere l’evoluzione nei gusti del ricco consumatore. Già prima di lei sono giunte alla medesima conclusione marchi di particolare blasone, tra cui Lamborghini, Aston Martin e Bentley. I pettegolezzi su Ferrari Purosangue dipendono pure dai molteplici avvistamenti di prototipi camuffati in circolazione. Le ultimi immagini condivise nei giorni scorsi ritraggono per la prima volta il raro esemplare nella carrozzeria definitiva.

Ormai sembra vicino lo sbarco di Ferrari Purosangue. Secondo le recenti previsioni (in attesa di conferma ufficiale, meglio puntualizzarlo) sarà svelata nel corso del 2022. A proposito della vettura, nell’arco delle recenti settimane pare abbia preso forza lo scenario secondo cui il veicolo non rimarrà a lungo un caso isolato nel portafoglio della Rossa.

Il patriarca di una famiglia

Difatti, Purosangue dovrebbe costituire il pioniere di una famiglia intera di SUV Ferrari, i quali verranno annunciati negli anni a venire. Probabilmente consisteranno in unità a trazione completamente elettrica, destinata a incrementare notevolmente le immatricolazioni dell’iconico brand.

Già fra qualche mese è possibile che dal quartier generale del Costruttore pervengano le prime conferme delle indiscrezioni trapelate. Sacrilegio o meno, Purosangue ha tutta l’aria di una pietra miliare nella storia della compagnia, spinta ad allargare gli orizzonti per rimanere al centro del mondo.