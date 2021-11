Fiat: ogni anno avrà una nuova auto

Manca sempre meno alla pubblicazione del piano industriale di Stellantis, il primo della storia del gruppo nato a gennaio dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe. Agli inizi del 2022 conosceremo il piano di tutti i marchi del gruppo compresa Fiat. La principale casa automobilistica italiana, al pari di quanto avverrà con Alfa Romeo, dovrebbe lanciare una nuova auto ogni anno a partire dal 2023. La prima ad arrivare sarà la vettura che verrà prodotta a Tychy in Polonia da quell’anno e che dovrebbe essere un B-SUV.

Dal 2023 ogni anno Fiat lancerà un nuovo modello

Successivamente altri modelli arriveranno ad arricchire la gamma di Fiat. Si parla di una nuova Fiat Panda e della futura generazione di Punto. Possibile l’arrivo di almeno due SUV, uno dei quali dovrebbe prendere il posto di Fiat 500X. Anche la casa italiana come tutti gli altri marchi del gruppo Stellantis punterà sulle auto elettriche che nel 2030 rappresenteranno la sua gamma per intero.

Dal prossimo anno ricordiamo che a Mirafiori sarà raddoppiata la produzione di Fiat 500 elettrica, un’auto su cui il gruppo Stellantis non fa mistero di puntare moltissimo. Come vi abbiamo già scritto altrove, non si esclude inoltre che il piano di Stellantis per Fiat possa riservare qualche sorpresa. Ci riferiamo a qualche modello di cui per il momento non si è parlato o si è parlato pochissimo e che potrebbe invece trovare spazio nel piano relativo ai prossimi 5 o 6 anni.

Quello che è sicuro è che Fiat continua ad essere un marchio centrale per Stellantis che nei prossimi anni cercherà in tutti i modi di valorizzare al meglio le potenzialità della casa di Torino con il lancio di modelli adatti a far conquistare al brand importanti quote di mercato nel vecchio continente al pari di quanto si sta verificando in America Latina dove il produttore italiano domina in paesi importante come Brasile e Argentina.

