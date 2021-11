La nuova Fiat Freemont sarà cinese?

Vi abbiamo scritto nelle scorse settimane della possibilità che Fiat torni nel segmento D del mercato con un nuovo SUV. Questo modello potrebbe essere erede diretto della Fiat Freemont. Da qualche giorno a questa parte su questo possibile futuro modello di Fiat stanno girando nuove voci. Queste dicono che al pari di quanto accaduto con Dodge Journey, che viene venduto in Messico da qualche settimana, Il futuro Freemont possa venire prodotto da una casa automobilistica cinese sulla base della Trumpchi GS5.

La nuova Fiat Freemont avrà base cinese come la nuova Dodge Journey?

Non sappiamo cosa ci sia di vero su queste indiscrezioni riportate da vari siti anche italiani che a nostro avviso sembrano essere alquanto fantasiose. Questa idea deriverebbe dal fatto che in passato la Fiat Freemont è nata su base proprio della Dodge Journey e di conseguenza ciò farebbe pensare che se la vettura americana è tornata su base cinese lo stesso potrebbe accadere con il futuro SUV di Fiat.

A nostro avviso in queste voci non c’è nulla di vero. Se è vero che in passato la Fiat Freemont era fatta su base di Dodge Journey le cose cambieranno in futuro sempre che l’auto venga confermata. Infatti al momento ribadiamo che si tratta solo di voci per quanto concerne il ritorno della principale casa automobilistica italiana nel segmento D.

Tra l’altro non sono nemmeno voci concordanti, dato che alcuni ritengono non probabile il ritorno di Fiat in quella categoria di auto dato che Stellantis sembra voglia puntare maggiormente sui segmenti più popolari per quanto riguarda il marchio automobilistico di Torino. Vedremo nel piano industriale di Stellantis che sarà rivelato agli inizi del prossimo anno quali novità vi saranno per Fiat in proposito.

