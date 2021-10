Fiat Pulse: la versione 1.3 è meno potente e più costosa della Argo 1.3

Dal punto di vista meccanico, il nuovo Fiat Pulse è un’auto tutta nuova. Oltre al debutto del motore GSE turbo benzina da 1 litro, il SUV compatto ha portato anche una nuova versione del Firefly da 1.3 litri.

Meno potente, ma ora conforme alla nuova normativa Proconve PL7, il Pulse 1.3 è meno potente della Argo 1.3 e del nuovo Strada. Attualmente, il propulsore Firefly 1.3 viene utilizzato da Argo (versioni S-Design e Trekking), Strada (Freedom ed Endurance) e Cronos (Drive e S-Design) produce 109 CV di potenza con alimentazione tramite etanolo e 101 CV con benzina.

Fiat Pulse tre quarti posteriore

Fiat Pulse: il nuovo SUV compatto in versione 1.3 è meno potente della Argo Trekking 1.3

Nel nuovo Fiat Pulse 1.3, proposto solo nella variante Drive, il powertrain sviluppa 107 CV con etanolo e 98 CV con benzina. L’erogazione della potenza massima viene effettuata agli stessi 6250 g/min. Anche la coppia è scesa, passando da 139 a 134 Nm con etanolo a 4000 g/min.

Con la benzina, invece, il Firefly da 1.3 litri eroga 129 Nm mentre in Argo, Cronos e Strada arriva a 134 Nm. La coppia massima rimane a 3500 g/min per entrambi i carburanti nel SUV compatto a differenza dei 4000-4250 g/min per l’altra versione.

Ciò ha comportato anche alcune variazioni nei consumi e nelle prestazioni e il nuovo Pulse con motore 1.3 e cambio manuale riesce a percorrere 9,1 km con 1 litro di etanolo in città rispetto ai 9,2 km/l proposti dalla Argo. Sul nuovo Strada, invece, abbiamo 10,1 km/l contro 10,2 km/l.

Usando la benzina, invece, il nuovo SUV compatto della casa automobilistica torinese percorre 12,9 km/l rispetto ai 12,6 km/l della Argo o 14,3 km/l e 14,7 km/l su strada. L’unico vantaggio in termini di consumi per il nuovo Fiat Pulse riguarda il consumo su strada con la benzina. Ciò è dovuto all’allungamento della quarta e della quinta marcia mentre la prima e la terza sono più corte rispetto all’Argo.

Infatti, lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 11,7 secondi per il Pulse e 10,8 secondi per la Fiat Argo Trekking. Lo storico marchio torinese ha dovuto apportare queste modifiche meccaniche al motore Firefly 1.3 per permettere al nuovo modello di adattarsi alle regole previste dallo standard Proconve PL7.

In poche parole, Argo, Cronos, Strada e altri modelli di Stellantis che in futuro utilizzeranno questo motore, avranno una potenza inferiore rispetto a prima. Infine, soltanto questa configurazione viene affiancata dalla trasmissione CVT.