DS Automobiles punta a un terzo doppio titolo in Formula E

Il team DS Techeetah ha svelato il nuovo design della DS E-Tense FE21 per l’ottava stagione del campionato mondiale ABB FIA Formula E giovedì 25 novembre durante una sessione di test sul circuito di Alès (Francia).

Questa nuova livrea nera e oro, ridisegnata dal DS Design Studio Paris di DS Automobiles, è stata presentata dal francese Jean-Eric Vergne, che detiene due titoli piloti nel 2018 e del 2019, e dal portoghese António Félix da Costa, campione del 2020, che sono ancora i piloti ufficiali del team.

Molto orgogliosi dei loro due doppi titoli (piloti e team) conquistati nel campionato mondiale ABB FIA Formula E durante le stagioni 2018/2019 e 2019/2020, DS Automobiles e DS Techeetah sono molto lieti di continuare la loro partnership nell’ottava stagione con una nuova organizzazione.

Mark Preston è diventato CEO di DS Techeetah mentre Thomas Chevaucher, direttore di DS Performance, ha assunto il ruolo di team principal. Ha dichiarato che questa nuova organizzazione non va in alcun modo a modificare l’obiettivo principale della scuderia, che è quello di vincere nuovi titoli. Questo cambiamento permetterà alla squadra di concentrarsi più che mai sulle corse, secondo il nuovo team principal.

Béatrice Foucher, amministratore delegato di DS Automobiles, ha dichiarato che la presenza della casa automobilistica francese in Formula E è qualcosa di molto importante nella strategia di elettrificazione del brand, che lo porterà a proporre solo nuovi veicoli 100% elettrici a partire dal 2024.

Le donne e gli uomini di DS Performance hanno dimostrato le loro qualità con la conquista di due doppi titoli consecutivi e un record di nove vittorie a bordo della monoposto elettrica di seconda generazione, qualcosa che nessun altro produttore è riuscito a fare, secondo Foucher. Inoltre, il dirigente spiega che la Formula E è una sorta di laboratorio che consente di trasmettere l’esperienza e il savoir-faire ai modelli E-Tense presenti su strada.

In seguito alla presentazione, DS Techeetah si recherà a Valencia dal 29 novembre al 2 dicembre 2021 per effettuare dei test ufficiali pre-campionato. Successivamente, le monoposto saranno inviate a Diriyah (Arabia Saudita) per la prima gara dell’ottava stagione che si svolgerà il 28 gennaio 2022.