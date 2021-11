Fiat e Ford vittime di casi di clonazione chiavi in UK

Uno strano caso riguarda i veicoli di Fiat nel Regno Unito. Questi infatti vanno letteralmente “a ruba”. Infatti nelle scorse ore è giunta notizia che gli automobilisti che possiedono un veicolo Ford o Fiat sono stati avvertiti dopo un recente picco di furti a causa di un nuovo metodo di clonazione delle chiavi.

Secondo quanto riferito, le due case automobilistiche sono state prese di mira come dimostra una recente ondata di furti, in cui i ladri usano telecomandi senza chiave clonati per irrompere in auto e furgoni.

Fiat e Ford: le loro auto prese di mira dai ladri in UK

Questa notizia arriva dopo che la polizia dello Staffordshire aveva precedentemente rivelato come i modelli Fiat 500 e i furgoni Ford Transit fossero stati precedentemente presi di mira nella contea. L’aumento delle auto rubate in queste zone della Gran Bretagna è stato definito dalla polizia locale come a dir poco “sorprendente”.

A quanto pare la clonazione delle chiavi avverrebbe collegando un dispositivo alle porte ODB dell’auto. Secondo altri rapporti provenienti dai vari giornali locali, i ladri starebbero usando nuove tattiche sofisticate per ottenere l’accesso ai veicoli di Fiat e Ford.

I ladri in pratica riuscirebbero a clonare i segnali wireless delle chiavi riuscendo così ad aprire le auto posteggiate in strada e nei vialetti di casa. La polizia dunque nelle scorse ore ha consigliato agli automobilisti di chiudere le proprie auto, evitare di lasciarle in luoghi isolati, considerare l’utilizzo di borse Faraday per contenere le chiavi per evitare la clonazione, usare il bloccasterzo.

La notizia che i veicoli di Fiat vanno a ruba nel Regno Unito sorprende dato che di solito in quelle latitudini i modelli della casa automobilistica italiana non vanno poi così bene. Ma evidentemente i ladri la pensano diversamente.

