Opel Insignia: Irmscher svelerà presto una versione modificata

L’Opel Insignia non è certamente la berlina più sportiva presente sul mercato, ma grazie al tuner Irmscher, sarà presto aggiornata in una vettura davvero interessante. La versione modificata da Irmscher è attualmente ancora in fase di sviluppo ed è conosciuta come is3.

Per ora, il preparatore ha pubblicato solo due render dell’auto modificata attraverso i social network, ma questo sembra essere stato sufficiente per entusiasmare alcuni fan della Insignia per ciò che sta per arrivare.

Opel Insignia: Irmscher prepara una versione modificata della coupé

Dal punto di vista estetico, la società di tuning è riuscita a rendere la vettura tedesca molto più aggressiva grazie ad alcune componenti aggiuntive per il corpo. Sulla parte frontale della Opel Insignia by Irmscher possiamo vedere uno splitter in fibra di carbonio e una griglia nera rivista con inserto in fibra di carbonio. Il tuner ha anche progettato delle minigonne laterali estese per la berlina del marchio di Stellantis.

Le modifiche proseguono lungo i lati con una parte di rivestimento in fibra di carbonio che corre lungo le portiere e attraversa le maniglie. Anche l’antenna a pinna di squalo tipica della Insignia è rivestita in fibra di carbonio ed è accompagnata da uno spoiler sul tetto sempre nel famoso materiale leggero.

Completano il look posteriore della Opel Insignia modificata un’ala e un diffusore in fibra di carbonio, quest’ultimo che aggiunge ulteriore aggressività alla berlina Opel. Irmscher ha inoltre progettato degli esclusivi cerchi in argento e nero.

Purtroppo, il preparatore non ha rivelato quali modifiche prevede di apportare alle prestazioni della vettura, ma ha affermato che sarà capace di sviluppare circa 300 CV di potenza. Ciò significa che la società di tuning utilizzerà il quattro cilindri turbo da 2 litri come base di partenza che di serie riesce a sviluppare 260 CV e 400 Nm di coppia massima.

La gamma in Italia

In Italia, l’Opel Insignia viene proposta in due versioni chiamate Grand Sport e Sports Tourer. Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica tedesca, la nuova Insignia Grand Sport propone un nuovo livello di efficienza con il suo design scolpito da coupé e la rivoluzionaria tecnologia di illuminazione a LED Pixel IntelliLux di Opel.

Fra le sue caratteristiche disponibili di serie abbiamo il display head-up che permette di proiettare sul parabrezza, proprio davanti agli occhi del guidatore, le informazioni fondamentali come le indicazioni del navigatore o gli avvisi provenienti dal controllo automatico della velocità.

Disponibile anche la frenata automatica di emergenza con rilevamento dei pedoni che monitora la situazione del traffico davanti alla vettura. Il Rear Cross Traffic Alert, invece, avvisa se sta sopraggiungendo un altro veicolo mentre si effettua una retromarcia oppure quando si esce da un parcheggio.

Altre dotazioni di serie includono il sistema di infotainment Multimedia Navi Pro, l’impianto audio Bose con sette altoparlanti e amplificatore digitale a otto vie, caricatore wireless per smartphone compatibili e il sistema di chiamate di emergenza eCall.