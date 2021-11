Jeep Grand Cherokee Trackhawk sfida altri due super SUV

Jeep deve ancora confermare se la Grand Cherokee 2022 riceverà una versione ad alte prestazioni. Nel frattempo, la vecchia Jeep Grand Cherokee Trackhawk viene ancora messa alla prova su strada contro altri modelli del suo segmento.

Questo perché sotto il cofano è presente il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri da 717 CV e 875 Nm di coppia massima che condivide con altri veicoli di Stellantis come il Ram 1500 TRX e le Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk vs BMW X5 M Competition vs Rang Rover Sport SVR: specifiche

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: il super SUV americano è stato messo a confronto con X5 M Competition e Range Rover Sport SVR

In fondo all’articolo trovate una drag race condotta da Sam CarLegion in cui la Grand Cherokee Trackhawk è stata messa a confronto con altri due super SUV: BMW X5 M Competition e Range Rover Sport SVR.

Il SUV britannico nasconde sotto il cofano un V8 sovralimentato da 5 litri che, pur non essendo Il powertrain più sofisticato in circolazione, è più avanzato dell’Hemi V8 in quanto dispone di iniezione diretta e due camme per la testata.

Sviluppato da Jaguar, l’otto cilindri dello Sport SVR in questa configurazione riesce ad erogare 575 CV e 700 Nm, il tutto racchiuso in un corpo leggermente più leggero della Trackhawk. Nello specifico, il Range Rover Sport SVR pesa 2310 kg mentre la Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2385 kg.

Per quanto riguarda l’X5 M Competition, è il veicolo più leggero fra i tre in quanto ferma l’ago della bilancia a 2285 kg. Sotto il cofano si nasconde un V8 biturbo da 4.4 litri capace di erogare 617 CV e 750 Nm. Ciò significa che è anche il motore con la più piccola cilindrata presente sulla griglia di partenza.

Nella prima gara nel quarto di miglio, la Jeep Grand Cherokee Trackhawk è riuscita a partire meglio dei suoi rivali e ha continuato ad andare forte, tagliando il traguardo davanti al BMW X5 M Competition e al Range Rover Sport SVR. È possibile comunque scoprire maggiori informazioni sul versus cliccando sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.