Peugeot protagonista al Salone di Guangzhou

Peugeot protagonista in Cina. La casa automobilistica del Leone che fa parte del gruppo Stellantis è infatti presente con le sue ultime novità al Salone dell’Auto di Guangzhou, che si sta svolgendo proprio in questi giorni. L’evento ha preso il via lo scorso 19 novembre e si concluderà giorno 28 novembre.

Approfittando di questa evento che in Cina ha un grosso seguito, Peugeot ha voluto ridefinire il suo posizionamento come Progressive Premium Brand in Cina e proseguire la sua strategia di prodotto specifica e il suo orientamento verso quelle che sono le esigenze dei clienti dell’importante mercato automobilistico.

Peugeot e il socio Dongfeng protagonisti al Salone dell’auto di Guangzhou 2021

Accanto ai nuovi SUV 4008 e 5008, Dongfeng Peugeot ha deciso di esporre la serie speciale 4008 Co-Creation, progettata in maniera da cogliere i suggerimenti dei clienti cinesi. La 508 L, Model Year 2022, rinnova la gamma delle berline accanto alla 408. Il SUV 4008 PHEV e la berlina 508 L PHEV rappresentano l’offerta elettrificata della casa del Leone, supportata dalla tecnologia ibrida plug-in.

Dongfeng Peugeot offre ai suoi clienti anche un nuovo sistema di vendita online. Tramite l’app Dongfeng Peugeot Lion King Assistance, i clienti ordinano la loro auto, beneficiano di finanziamenti da 3 a 5 anni a bassi tassi di interesse e scelgono il luogo di consegna.

Insomma tante novità per Peugeot e la sua joint venture cinese. Ricordiamo che il gruppo Stellantis ha come uno dei suoi obiettivi principali quello di fare bene in Cina con i suoi marchi principali. Secondo quanto dichiarato dall’amministratore Carlos Tavares, prossimamente Stellantis annuncerà un piano articolato di investimenti e novità con il quale spera di poter finalmente aumentare le sue quote di mercato in questo paese sempre più strategico se si vuole crescere a livello globale nel settore automotive.

