Fiat Panda: non solo lei si ispirerà a Centoventi?

Nel futuro di Fiat sono previste novità importanti. Si parla infatti di numerosi nuovi modelli che caratterizzeranno la gamma della principale casa automobilistica italiana. A proposito di essi, si dice che alcuni di loro si ispireranno molto chiaramente alla concept car Fiat Centoventi, mostrata dalla casa di Torino nel 2019 al Salone dell’auto di Ginevra.

Fiat Centoventi potrebbe ispirare più di una nuova vettura della casa italiana

Tra questi sicuramente ci sarà la nuova Fiat Panda, che rispetto al modello attuale cambierà completamente stile oltre ad aumentare di dimensioni. Si dice però che questo concept potrebbe ispirare anche altri modelli, tra cui il futuro B-SUV che la casa italiana produrrà a partire dal 2023 nello stabilimento di Tychy in Polonia.

Non possiamo escludere che se Fiat deciderà di allargare ulteriormente la sua gamma anche nei segmenti C e D il prototipo mostrato due anni fa possa fungere da ispirazione ad una nuova famiglia di veicoli probabilmente dei crossover elettrici dato che il marchio di Torino ha detto chiaramente che intende elettrificare completamente la sua gamma entro e non oltre il 2030.

Insomma quello che per il momento sembra un qualcosa che in Fiat non ha più trovato una concretizzazione nel futuro invece potrebbe rappresentare un qualcosa da cui partire per rinnovare completamente la gamma della principale casa automobilistica italiana sulla quale il gruppo Stellantis continua a puntare molto in Europa e America Latina.

Con il piano industriale di Stellantis che entro il primo trimestre del 2022 sarà sicuramente comunicato al pubblico, conosceremo tutti i dettagli di quello che potrà accadere in futuro al marchio automobilistico di Torino.

