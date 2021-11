Fiat Pulse vince il suo primo premio di design

Il nuovo Fiat Pulse comincia ad arrivare nelle mani dei primi clienti brasiliani e ha già un premio della sua sala di trofei. Infatti, nelle scorse ore è stato consegnato il primo riconoscimento per il suo design.

Il primo SUV Fiat, sviluppato e prodotto, in Brasile ha appena ricevuto l’MCB Design Award, un riconoscimento promosso dal Museu da Casa Brasileira che riconosce le eccellenze del design nazionale. Il nuovo Pulse ha ottenuto il premio nella categoria Trasporti.

Fiat Pulse: il nuovo SUV brasiliano si aggiudica il suo primo premio di design

Con il suo stile unico, sia nella gamma Fiat che tra i suoi concorrenti, il Fiat Pulse nasce dal lavoro di un team di professionisti presso il Design Center South America di Stellantis presente nello stabilimento di Betim (MG).

Dal foglio bianco allo sviluppo sul computer, ascoltando sempre con attenzione le richieste dei consumatori, il SUV è stato progettato per esprimere un design accattivante e moderno, mettendo in risalto la sua robustezza e gli elementi tecnologici da ogni angolazione.

Patrocinato dal Museu da Casa Brasileira, istituzione del Segretariato della Cultura e dell’Economia Creativa dello Stato di São Paulo, il premio è uno dei più rilevanti del paese ed è alla sua 34ª edizione.

L’organizzazione ha ricevuto 431 iscrizioni, da cui sono stati selezionati 114 prodotti e opere in nove categorie. Dal 1986, l’MCB Design Award ha come obiettivo principale quello di riconoscere l’eccellenza del design brasiliano, valorizzare il lavoro dei professionisti e incoraggiare rafforzare il territorio.

Non è la prima Fiat a vincere un premio di design

È interessante notare che il Pulse non è il primo veicolo dello storico marchio torinese a distinguersi nei primi di design. Lo scorso anno, il nuovo Strada ha vinto il bronzo ai Brasil Design Awards mentre nel 2017 il Toro è stato premiato con il Red Dot Design Award, l’International Object Award: Brasile e l’iF Design Award.

Fiat ha progettato il nuovo Fiat Pulse con un design italiano, accattivante e moderno, dalle linee decise e dallo stile unico. Viene proposto di serie con fari anteriori e fanali posteriori a LED che completano il suo look raffinato.

Il profilo laterale è caratterizzato da uno stile muscoloso, con ampi archi intorno ai passaruota, un portapacchi longitudinale sul tetto e una finitura distintiva sotto i finestrini, a dimostrazione che l’eleganza si unisce anche alla robustezza.

I cerchi in lega sono stati progettati in modo univoco per ogni versione, fondendosi perfettamente con le sospensioni alte e lo stile avvolgente del SUV. Sul retro troviamo dei fanali 3D con profilo alto, come se fossero delle lame fluttuanti.