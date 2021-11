Jeep: come funziona la piattaforma Adventure Intelligence [Video]

Jeep ha sempre collegato le persone con la natura e l’avventura attraverso le sue auto. Tramite la piattaforma di servizi Adventure Intelligence by Jeep Connect, questa esperienza ha acquisito un nuovo tipo di connessione con la tecnologia.

Per rendere ancora più completa questa avventura, la casa automobilistica statunitense ha lanciato nelle scorse ore il teaser della seconda stagione di Jeep Academy con consigli e informazioni sulla piattaforma. Il primo episodio andrà in onda il 25 novembre.

Jeep: lanciata la seconda stagione di Jeep Academy dedicata alla piattaforma Adventure Intelligence

La nuova stagione prevede due lezioni molto interattive, di cinque minuti ciascuno, in cui Ricardo Dilser – consulente tecnico di Stellantis – presenta le caratteristiche di Adventure Intelligence presenti in Compass e Renegade.

Malu Antonio, responsabile marketing e comunicazione di Stellantis Sud America, ha detto: “Adventure Intelligence è un insieme di tecnologie che, attraverso la connettività, aumentano la comodità, il comfort e la sicurezza del cliente Jeep. Dai un’occhiata alla nuova stagione di Jeep Academy, che porta una dose extra di tecnologia, apprendimento e consigli per gli amanti dell’avventura. Tutto questo in modo didattico e pratico“.

Il primo episodio svelta tutta la comodità, l’assistenza e l’intrattenimento che Adventure Intelligence offre, sia all’interno che all’esterno dell’auto. Questo perché la piattaforma consente all’utente di interagire con il proprio veicolo stando anche lontano. Basta essere connessi con l’app, lo smartwatch o tramite l’assistente virtuale Amazon Alexa.

Nell’aula, Dilser mostra alcuni comandi remoti eseguibili con Adventure Intelligence, come l’apertura delle portiere, l’accensione del veicolo e l’attivazione dell’aria condizionata. Inoltre, con la piattaforma è possibile ottenere informazioni sullo stato di salute dell’auto tramite dispositivi connessi, avere a bordo Wi-Fi per collegare fino a otto dispositivi, smart map e altre feature.

Ricardo Dilser ha detto: “È stato sensazionale partecipare alla Jeep Academy perché ho potuto mostrare alcune delle tante caratteristiche innovative della piattaforma. Direi persino che avere Adventure Intelligence nella tua Jeep è in preparazione per il futuro, ma è così tanta tecnologia che, in effetti, sembra che tu sia già lì, vivendo nel futuro“.