Maserati Grecale: prima immagine senza veli

Ieri Maserati Grecale è stata protagonista di una serie di iniziative volte a tenere alta l’attenzione nei suoi confronti proprio nel giorno in cui originariamente il SUV compatto della casa automobilistica del Tridente sarebbe dovuto essere presentato. In una delle immagini diffuse ieri da Maserati in realtà si celava un indizio sul nuovo e atteso modello dello storico marchio modenese.

Prima immagine senza veli per il SUV compatto Maserati Grecale

Ci riferiamo all’immagine in cui si vedono 80 Maserati Grecale che compongono un gigantesco tridente. Le immagini dall’alto mostrano dunque questi prototipi di Grecale e tra di loro era nascosto anche un veicolo totalmente senza veli. In parole povere questa altri non è che la prima immagine ufficiale senza mascheramenti del nuovo SUV compatto della casa automobilistica del Tridente.

La vettura esattamente è collocata nella punta desta del Tridente. Non si tratta di una svista di Maserati ovviamente ma di un modo di anticipare qualcosa in più su questo atteso veicolo che rappresenterà la nuova entry level nella gamma della casa automobilistica di Stellantis e che in breve tempo dovrebbe anche diventare la vettura più venduta in assoluto del marchio italiano.

Ovviamente l’immagine è sfocata e non si capisce tutto della nuova Maserati Grecale. Quello che vediamo è il lunotto inclinato, le fiancate rastremate e le spalle pronunciate di questo modello. Tutto questo fa comprendere come il veicolo in questione si caratterizzerà oltre che per essere un modello lussuoso e premium anche per un carattere decisamente sportivo.

Maserati Grecale debutterà nel corso della prossima primavera dopo il rinvio avvenuto nelle scorse settimane e dovuto alla carenza di chip che avrebbero potuto causare qualche problema all’avvio della sua commercializzazione.

La data esatta ancora non si conosce ma è probabile che nel corso delle prossime settimane avremo in proposito maggiori dettagli. Vedremo dunque cos’altro trapelerà a proposito di questo atteso modello da qui a fine anno. Sicuramente Maserati cercherà di tenere alta l’attenzione sul suo futuro modello con altre trovate.

Ti potrebbe interessare: Maserati Grecale potrà realmente infastidire Porsche Macan?