Fiat Cronos: la versione con Firefly 1.0 debutterà nel 2022

Visto che la Grand Siena uscirà di produzione entro la fine di quest’anno, Fiat proporrà la Fiat Cronos con motore Firefly da 1 litro per colmare in parte il vuoto lasciato dalla berlina. Questa versione è stata avvistata nelle scorse ore sulle strade brasiliane sotto forma di prototipo.

Sappiamo che la Cronos perderà le versioni HGT e Precision equipaggiate con il motore E.torQ da 1.8 litri e cambio automatico a 6 rapporti a causa delle normative sulle emissioni Proconve PL7.

Fiat Cronos: avvistato un prototipo della versione con Firefly da 1 litro

La Fiat Cronos 1.0 arriverà sul mercato per soddisfare i nuovi standard. Anche il Firefly da 1.3 litri verrà aggiornato e, almeno per tutto il 2022, saranno gli unici due propulsori ad essere offerti nella gamma della berlina compatta.

Secondo alcune fonti brasiliane, la versione con motore Firefly 1.0 dovrebbe essere offerta nelle varianti 1.0 e Drive 1.0, ma viene testata anche nella configurazione Drive S-Design 1.0, come nel caso della Argo.

A causa degli aggiornamenti per soddisfare gli standard Proconve PL7, il Firefly da 1 litro dovrebbe avere potenza e coppia riviste. La Fiat Cronos con Firefly 1.0 non riceverà modifiche a livello estetico e l’equipaggiamento di serie dovrebbe essere identico a quello offerto dalla variante Drive 1.3.

La berlina, prodotta in Argentina con motore Firefly 1.3, sarà proposta nelle versioni 1.3, Drive S-Design 1.3 con cambio manuale o CVT e Precision 1.3 solo con trasmissione CVT. Purtroppo, al momento i numeri del motore Firefly 1.0 per la Cronos sono ancora sconosciuti, ma il debutto del Pulse ci ha dato già un piccolo anticipo.

A bordo del nuovo SUV compatto del marchio torinese, progettato appositamente per il mercato brasiliano, tale powertrain riesce a sviluppare 98 CV a 6250 g/min e 129 Nm a 4250 g/min con alimentazione tramite benzina. Con etanolo, invece, i numeri passano a 107 CV a 6250 g/min e 131 Nm a 4000 g/min.

Non ci resta a questo punto che attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno ulteriori informazioni sulla nuova Fiat Cronos con propulsore Firefly 1.0.