Fiat Cronos perderà due versioni nel 2022

Arrivano importanti indiscrezioni dal Brasile per quanto riguarda Fiat Cronos per il prossimo anno. Infatti secondo indiscrezioni, la versione Access della celebre berlina della casa italiana avrà il motore 1.0 Firefly. La berlina avrà anche le opzioni 1.3 Drive con cambio manuale e CVT e 1.3 Precision con trasmissione CVT. Oltre all’Argo, Fiat apporterà modifiche anche alla gamma di Fiat Cronos con la berlina che perderà le sue opzioni HGT e Precision con motore 1.8 E.torQ. Entrambe sono ancora in produzione in Argentina come anno/modello 2021 e rimarranno tali fino al 31 dicembre, quando la loro produzione sarà sospesa definitivamente. La produzione della gamma 2023 inizierà a gennaio.

Come riporta Quadro Rodas, Fiat Cronos riceverà il motore 1.0 Firefly. Un rapporto proveniente dal Brasile ha rilevato che la berlina con motore 1.0 Firefly sarà offerta nelle versioni 1.0, 1.0 Drive e 1.0 Drive S-Design. Il motore 1.0 Firefly avrà aggiornamenti per soddisfare il programma Proconve PL7. A causa degli aggiornamenti, il propulsore dovrebbe avere una potenza e una coppia riviste.

Con il motore 1.3 Firefly, la berlina prodotta in Argentina avrà le versioni 1.3, 1.3 Drive S-Design con cambio manuale e CVT e Precision 1.3 sempre collegati al cambio CVT. Ricordiamo che di recente si è saputo che questo motore presente anche nel SUV Fiat Pulse eroga 98 CV a 6.250 giri/min e presenta una coppia di 13,2 kgfm a 4.250 giri/min se alimentato a benzina. Con l’etanolo la potenza è di 107 CV a 6.250 giri/min e la coppia di 13,4 kgfm a 4.000 giri/min.

Il motore 1.0 Turbo Flex T200 dovrebbe impiegare un po’ di tempo per arrivare nella gamma di Fiat Cronos. La priorità del marchio al momento è per il SUV Fiat Pulse, per la Peugeot 208 che riceverà il motore nella gamma 2023 e anche per la nuova Citroën Aircross. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno a proposito della berlina di Fiat prodotta in Argentina e venduta anche in Brasile.

Ti potrebbe interessare: Fiat Toro Freedom S-Design: si avvicina il debutto della versione speciale del pickup di Fiat