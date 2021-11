Fiat arretra nella prima metà di novembre in Brasile

Arrivano brutte notizie dal Brasile per il marchio Fiat. Per la prima volta dopo molti mesi la principale casa automobilistica italiana arretra nelle classifiche di vendita delle auto nell’importante paese latino americano.

Infatti nella prima metà del mese di novembre, i dati ufficiali che arrivano dal Brasile dicono che al primo posto ritroviamo Chevrolet Onix che sembra finalmente aver risolto i suoi problemi di produzione legati alla mancanza di microchip che nei mesi scorsi avevano ridotto al minimo le vendite della famosa auto che per anni è stata leader assoluta in Brasile.

Fiat arretra nelle vendite in Brasile: niente podio nella prima metà del mese di novembre

Chevrolet Onix ha totalizzato nella prima metà di novembre la bellezza di 4.040 auto immatricolate in Brasile. Al secondo posto di questa classifica troviamo invece Hyundai Creta con 3.028 unità consegnate ai clienti. Al terzo posto chiude il podio Volkswagen T-Cross. Il B-SUV della casa di Wolfsburg ha ottenuto fino ad ora a novembre in Brasile un totale di 2.793 immatricolazioni.

La prima auto di Fiat che troviamo nella classifica è il pickup Strada che in totale fino a questo momento a novembre ha ottenuto 2.733 immatricolazioni. A seguire ancora un altro modello della principale casa automobilistica italiana che si piazza quinto. Ci riferiamo all’altro pickup Fiat Toro che ottiene in totale 2.591 immatricolazioni.

Nella top ten delle auto più vendute in Brasile nella prima metà del mese di novembre non troviamo altre auto di Fiat. Risultano al momento non pervenute Argo e Mobi che di solito trovano sempre spazio in questa classifica con Argo che più di una volta è riuscita ad ergersi addirittura sul gradino più alto del podio.

Probabilmente pesa la carenza di chip che inizia a dare problemi a Fiat anche in Brasile. In compenso però nella top ten delle auto più vendute nel paese latino americano troviamo anche un’auto di Jeep.

Nella prima metà del mese di novembre infatti Jeep Compass si piazza al nono posto con 2.191 unità immatricolate. La vettura della casa americana di Stellantis continua a dimostrare di essere una delle preferite dai brasiliani nel suo segmento di mercato. Si spera naturalmente in un recupero per la principale casa automobilistica italiana in questo mercato chiave nella seconda metà del mese di novembre.

