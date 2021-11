Peugeot 3008 festeggia importante traguardo

Importante traguardo per il SUV Peugeot 3008. Il veicolo della casa automobilistica del Leone che viene prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Sochaux in Francia nelle scorse ore ha festeggiato un risultato storico. Infatti Peugeot ha annunciato di aver prodotto l’esemplare numero 1 milione del suo modello. Secondo un comunicato diffuso dal gruppo Stellantis da pochi minuti, il lieto evento è avvenuto nella giornata di oggi 16 novembre 2021.

1 milione di unità prodotte a Sochaux per il SUV Peugeot 3008

Peugeot 3008 lanciato nel 2016 e votato Car of the Year nel 2017 , è uno dei best seller del marchio del Leone che come sappiamo fa ora parte del gruppo Stellantis. L’azienda guidata dall’amministratore delegato Carlos Tavares ha festeggiato la notizia definendo il SUV di Peugeot come un vero e proprio successo commerciale.

Viene infatti messo in evidenza che il modello della casa francese fin dal primo mese di arrivo sul mercato ha dimostrato di essere uno dei preferiti dai clienti in quel segmento risultando ancora oggi nel 2021 il secondo più venduto in assoluto in Europa nella sua categoria. Proprio il vecchio continente è quello che ha dimostrato di amare maggiormente questo veicolo che infatti ha raccolto il 65 per cento delle sue vendite proprio nei principali mercati del nostro continente.

Secondo il gruppo Stellantis tanto successo per Peugeot 3008 deriva dal fatto che il modello è riuscito a conquistare il pubblico grazie ad alcune sue qualità che risultano piuttosto evidenti. La prima è senza dubbio il fatto che il SUV vanta qualità dinamiche che non hanno rivali nella sua categoria.

Il secondo motivo è che il veicolo della casa automobilistica francese presenta un design distintivo e moderno che ha conquistato proprio tutti e grazie al quale Peugeot in futuro spera che il suo SUV possa continuare a regalargli grandi soddisfazioni.

Non è un caso che Stellantis stia seriamente pensando di portare sul mercato nuovi SUV di altri suoi marchi che si ispireranno molto chiaramente a questo suo modello di gran successo.

