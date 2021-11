Alfa Romeo Giulia GTA/GTAm: ecco l’esclusivo orologio dedicato

Le esclusive Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm da 540 CV sono ormai sold out da diverse settimane. Per celebrare questo importante traguardo, la casa automobilistica di Arese ha collaborato con Eberhard & Co. per realizzare una versione speciale del cronografo Chrono 4 che, proprio come le berline ad alte prestazioni, sarà realizzato in soli 500 esemplari.

Si tratta più nello specifico del Chrono 4 Géant, ossia la versione più grande dal punto di vista delle dimensioni del famoso cronografo dell’azienda svizzera. È conosciuto principalmente fra gli appassionati di orologi per i quattro contatori allineati verso la zona inferiore del quadrante. È un sistema brevettato da Eberhard & Co e consente di leggere facilmente il tempo.

Alfa Romeo Giulia GTA/GTAm: Eberhard & Co presenta il nuovo Chrono 4 Géant dedicato alle due vetture

Il particolare Chrono 4 Géant dispone di una cassa in titanio con finitura satinata da 46 mm, resistente e leggera allo stesso tempo. Da notare che lo stesso materiale è stato impiegato per realizzare l’impianto di scarico Akrapovic della Giulia GTA/GTAm.

Sono disponibili due differenti quadranti dello speciale orologio a seconda del modello preferito: rosso per l’Alfa Romeo Giulia GTAm e verde per l’Alfa Romeo Giulia GTA. Inoltre, il contatore delle 24 ore è stato personalizzato con il marchio Alfa Romeo. Da notare anche il fondello a vite è stato decorato con incisioni e loghi dedicati alla Giulia top di gamma.

Secondo quanto riportato, Eberhard & Co proporrà sole 500 unità del Chrono 4 Géant, tutte destinate ai fortunati possessori delle Giulia GTA e GTAm per completare l’Experience Pack incluso nell’acquisto della performante vettura.

Ricordiamo che entrambe le auto nascondere sotto il cofano un motore V6 biturbo da 2.9 litri capace di sviluppare ben 540 CV di potenza. Le berline sportive del Biscione impiegano appena 3,6 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h grazie ai diversi aggiornamenti apportati con il contributo di Sauber Engineering.

Inizialmente, le 500 unità erano destinate solo per i mercati EMEA (Europa, Africa e Medio Oriente), ma le forti richieste hanno ampliato i confini di vendita delle due performanti vetture. Infatti, 88 unità sono state consegnate in Giappone, 40 in Cina, 18 in Australia e cinque in Nuova Zelanda.

Oltre al performante V6 biturbo, troviamo un’aerodinamica specifica studiata assieme a Sauber Engineering, una carrozzeria che fa largo uso della fibra di carbonio e un roll-bar con posteriore privo di sedili nella Gran Turismo Alleggerita modificata.