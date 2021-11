Peugeot: seconda tra i marchi preferiti dai francesi

Il marchio automobilistico Peugeot conclude in seconda posizione come azienda francese preferita in territorio transalpino, dietro unicamente al colosso sportivo Decathlon, in un nuovo sondaggio annuale che ha visto peraltro la piattaforma di prenotazione degli appuntamenti per le vaccinazioni Doctolib sfiorare la top 10. Il terzo sondaggio annuale Top 50 delle compagnie e dei brand d’oltralpe è stato condotto da Ifop per Eight Advisory e Journal du Dimanche.

Peugeot seconda in classifica: meglio solo Decathlon

Decathlon è in cima alla classifica per il terzo anno consecutivo, apprezzando particolarmente i suoi prodotti e servizi innovativi e affermando che sembra un buon posto dove lavorare. È stato il solo nome della lista a ottenere un punteggio superiore a 12 sui 20 punti massimi disponibili. Seconda la Peugeot, tra le Case automobilistiche del gruppo Stellantis. La compagnia ha meritato la “medaglia d’argento” con 11,75 su 20. Il produttore di veicoli ha ottenuto parecchia considerazione pure per lo spirito dinamico e aperto a continue novità. Difatti, negli ultimi anni ha notevolmente rinnovato la propria gamma e le operazioni societarie condotte lasciano intravedere un roseo futuro davanti a sé.

Il gigante dell’ipermercato E. Leclerc ha conquistato la terza piazza quest’anno con un punteggio di 11,67, facendo cadere dal podio la Casa automobilistica Renault. Ciò è stato attribuito alla crescita dell’uso e della popolarità dei supermercati nei periodi che hanno seguito la pandemia da Coronavirus.

Top 5-10

Al quarto e quinto posto si sono piazzati il ​​negozio di articoli per la casa e bricolage Leroy-Merlin e il marchio di cosmetici e bellezza Yves Rocher. La Top 10 è stata completata dalla società elettrica EDF, dalle imprese specializzate nei veicoli Renault (battuta quindi dalla concorrente Peugeot) e Michelin, dal produttore alimentare Danone e dal leader della cosmetica L’Oréal.

Metodo di classifica

La graduatoria è stata stilata utilizzando sei criteri principali, per determinare le prime 50 imprese sulle 77 suggerite dalle 3.005 persone che hanno partecipato al sondaggio.

I criteri erano:

Prestazioni

Responsabilità ambientale

Innovazione

La buona immagine trasmessa della Francia a livello internazionale

Il contributo quotidiano alla vita dei clienti

Se il pubblico crede sia o meno una buona azienda presso cui lavorare.

Romain Bendavid, direttore aziendale di Ifop, ha sottolineato la maggiore importanza attribuita dal pubblico alle importanza alle aziende nelle quali desiderano trovare occupazione. Ciò – ha proseguito – potrebbe costituire un cambiamento nell’equilibro di potere tra datore e prestatore d’opera, data l’attuale carenza di manodopera in certi settori.

La classifica completa: Peugeot seconda in griglia

Di seguito riportiamo la classifica completa:

Decathlon Peugeot E. Leclerc Leroy Merlin Yves Rocher EDF Renault Michelin Danone L’Oréal Doctolib Citroën Fnac Intermarché Airbus Orange Darty Carrefour SNCF Picard Yoplait Chanel La Poste Air France Engie Auchan Bic Boulanger Le Bon Coin Christian Dior Total Energies Veolia Louis Vuitton Rungis (mercato) Grand Frais Sephora Andros Groupe Bouygues Cdiscount Système U Galeries Lafayette BlaBlaCar Crédit Agricole Hermès Club Med Suez ADP Free Vinci Marionnaud