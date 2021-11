Fiat 500X Cult a 175 euro al mese con anticipo zero e supervalutazione

Per la Fiat 500X Cult con motore 1.0 da 120 CV, Fiat sta proponendo un’interessante offerta valida fino al 30 novembre 2021 in caso di permuta. Il finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank permette una valutazione dell’usato fino a 1000 euro in più rispetto alla quotazione di Quattroruote del mese di novembre. È basato sullo stato d’uso della vettura, i km percorsi e l’anno di immatricolazione.

Il prezzo di listino pari a 22.100 euro (con IPT e contributo PFU esclusi) è in promozione a 16.500 euro anziché 18.500 euro solo con il finanziamento di FCA Bank. In particolare, l’offerta promozionale prevede anticipo zero, una durata di 96 mesi, prime 12 rate mensili di 174,57 euro e successive 84 di 246,78 euro (con incluse le spese d’incasso SEPA pari a 3,50 per ogni rata).

Fiat 500X Cult: scopriamo l’offerta di finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank

L’importo totale del credito è di 17.107,28 euro con incluse le spese istruttoria di 325 euro, i bolli di 16 euro, il servizio marchiatura di 200 euro e la Polizza Pneumatici di 66,28 euro. Gli interessi sono di 5381 euro, le spese d’invio del rendiconto cartaceo di 3 euro all’anno mentre l’importo totale dovuto di 22.848,28 euro. Il TAN è fisso al 6,85% mentre il TAEG all’8,55%.

La Fiat 500X Cult oggetto della promozione nasconde sotto il cofano il motore turbo benzina T3 a tre cilindri in linea da 1 litro capace di sviluppare 120 CV di potenza a 5750 g/min e 190 Nm di coppia massima a 1750 g/min, abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 6 rapporti.

La casa automobilistica torinese afferma che il SUV impiega 10,9 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 188 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 5,4 litri/100 km mentre le emissioni CO2 si attestano a 130 g/km.

Ecco la dotazione completa di serie dell’allestimento Cult

La dotazione di serie prevista dall’allestimento Cult include impianto audio con quattro altoparlanti, climatizzatore manuale con filtro antipolline, cruise control con limitatore di velocità, quadro strumenti con display TFT da 3.5 pollici, sistema di assistenza alla partenza in salita, servosterzo, cerchi da 16”, correttore assetto fari, fari alogeni con DRL, kit riparazione pneumatici Fix & Go, paraurti in tinta con la carrozzeria, monitoraggio della pressione degli pneumatici, spoiler posteriore, tergilunotto, specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica e riscaldamento e maniglie delle portiere e modanatura frontale e del portellone con finitura cromata.

Non mancano sedile posteriore con schienale sdoppiato 60/40, volante in poliuretano con regolazione, tasche presenti dietro gli schienali dei sedili anteriori, ABS, vari airbag, chiusura centralizzata, controllo elettronico della stabilità e della trazione, Intelligent Speed Assist, Lane Departure Warning, cinture di sicurezza con pretensionatori, riconoscimento dei segnali stradali, freno di stazionamento elettrico, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori e sistema di infotainment Uconnect con radio DAB e connettività Bluetooth.