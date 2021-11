Nuova Jeep Renegade avvistata di nuovo

La nuova Jeep Renegade è stata avvistata nelle scorse ore come dimostrano inedite foto spia che sono state pubblicate sul web nelle scorse ore. La vettura verrà infatti presto aggiornata almeno per quello che riguarda i principali mercati dell’America Latina. Le immagini infatti arrivano dal Brasile dove il prototipo camuffato del celebre veicolo di Jeep è stato immortalato nei pressi dello stabilimento Stellantis di Goiana nello stato di Pernambuco. Le foto che vi mostriamo sono state scattate da Eduardo Mardirossian.

Nuove foto spia per la nuova Jeep Renegade

Le nuove immagini dimostrano che Jeep sta ancora lavorando allo sviluppo della nuova Jeep Renegade con i test che non sono stati ancora conclusi. La nuova versione del modello entry level di Jeep dovrebbe fare il suo debutto in Brasile nel corso del prossimo anno. Ricordiamo che questo è attualmente il SUV più venduto in Brasile in assoluto. Forse in America Latina Renegade è ancora più popolare di quanto non lo sia in Europa.

Da quello che possiamo notare dalle foto spia, in cui appare chiaro che i camuffamenti sono stati ridotti rispetto ai precedenti avvistamenti, il design del modello non sarà rivoluzionato rimanendo pressoché lo stesso di quello della versione che attualmente viene commercializzata. La principale novità estetica che possiamo notare è che il SUV di Jeep riceverà un nuovo set di fari e fanali posteriori ridisegnati.

Per quanto riguarda gli interni, la nuova Jeep Renegade dovrebbe ottenere il nuovo volante che di recente abbiamo visto con il restyling di Jeep Compass. Questo significa che il logo Jeep adesso sarà collocato al centro del volante. Altra novità per la versione brasiliana di Renegade sarà l’introduzione del quadro strumenti digitale. Al momento però non è chiaro se questo arriverà per tutte le versioni o solo per quelle più costose.

Ma le novità più importanti per la nuova Jeep Renegade saranno quelle che arriveranno sotto al cofano del modello. Infatti Il motore 1.8 E.torQ dirà finalmente addio e al suo posto troveremo il 1.0 turbo da 130 CV e 20,4 kgfm. Inoltre si dice anche che nelle versioni top di gamma il SUV compatto di Jeep potrebbe ricevere il 1.3 turbo da 185 CV già utilizzato in altri modelli di Jeep come ad esempio Commander e Compass.

Le immagini che vi mostriamo fanno intuire che lo sviluppo di questo modello è a buon punto. Questo significa che non mancherà molto al lancio in Brasile della nuova versione. Si dice infatti che questa possa debuttare nella prima metà del 2022. Jeep conta molto su questo modello per aumentare ancora le sue vendite in Brasile. La casa americana sta già comunque raccogliendo ottimi risultati grazie ai suoi SUV che dominano da diversi mesi la classifica delle vendite nell’importante segmento di mercato. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nei prossimi mesi a proposito della nuova Jeep Renegade.