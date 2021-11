Nuova Fiat Freemont: a che punto siamo?

Con il nuovo piano industriale del gruppo Stellantis, che come vi abbiamo anticipato sarà svelato agli inizi di gennaio, grosse novità dovrebbero arrivare per il marchio Fiat in Europa. Al momento sul futuro del brand automobilistico di Torino vi sono molte incognite. Infatti i dirigenti di Stellantis sono rimasti parecchio abbottonati fino ad ora su quelle che saranno le novità che caratterizzeranno nei prossimi anni la principale casa automobilistica italiana. Si parla ad esempio di nuove Fiat Panda e Punto che potrebbero dominare in Europa. Uno dei modelli di cui si è parlato negli scorsi mesi con una certa insistenza è la nuova Fiat Freemont.

Nuova Fiat Freemont: arriverà realmente un’erede del famoso modello fuori produzione dal 2015?

Con questo nome si intende un SUV di segmento D che dovrebbe diventare la nuova top di gamma della casa automobilistica italiana di Stellantis che però potrebbe benissimo anche avere un nome completamente diverso da quello del famoso SUV che Fiat lanciò sul mercato nell’ormai lontano 2011 e che uscì di scena solo 4 anni dopo nel 2015.

Probabilmente in quel caso la casa italiana fu sfortunata anticipando di qualche anno il diffondersi della moda dei SUV che in quel periodo erano ancora lontani dalle vendite record che invece si registrano attualmente a livello globale.

I tempi però potrebbero essere maturi e quindi in futuro l’arricchimento della gamma di Fiat con l’arrivo di una nuova Fiat Freemont non sembra più qualcosa di così incredibile. Ovviamente al momento non conosciamo con precisione i piani dei dirigenti di Fiat per il rilancio del marchio di Torino ma quello che sembra abbastanza probabile è l’arrivo di alcuni nuovi SUV per aumentare le immatricolazioni e conquistare nuove quote di mercato in Europa e non solo.

Dunque in questo scenario inedito, una nuova Fiat Freemont potrebbe anche starci. Questo anche se ovviamente, se davvero in futuro un simile modello dovesse tornare a fare capolino nella gamma della principale casa automobilistica italiana, sarebbe molto diverso dal suo famoso antenato.

Probabile che Fiat scelga per il futuro modello un design più accattivante e non possiamo escludere che la casa italiana stia pensando ad un design da SUV coupè per il suo futuro modello di segmento D.

Per il ritorno di una nuova Fiat Freemont, il brand di Torino potrebbe approfittare delle piattaforme e delle tecnologie di Stellantis che già nelle gamme di altri suoi marchi può vantare la presenza di modelli simili, da cui Freemont potrebbe prendere in prestito determinati componenti.

Vedremo dunque come si evolverà la situazione in casa Fiat e se l’imminente piano industriale che sarà svelato agli inizi di gennaio contemplerà nella gamma della casa automobilistica di Torino un simile modello. Quello che è certo e che le sorprese non mancheranno di sicuro non solo per Fiat ma più in generale un po’ per tutte le 14 case automobilistiche che compongono il gruppo guidato da Carlos Tavares.