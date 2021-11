Ferrari 488: grattate da Guinness dei Primati | Video

Una Ferrari 488 in allestimento racing è la protagonista del video odierno, che mostra un esemplare della berlinetta emiliana mentre viene sottoposto a uno sgradito supplizio. Il suo conducente, infatti, non riesce ad interpretare bene l’uscita da uno scivolo, che affronta con l’angolo d’attacco sbagliato. Così le grattate del frontale crescono e diventano troppe. Con un approccio diverso si sarebbe potuto evitare questo triste spettacolo, pagato a suon di “ferite” dalla povera Ferrari 488.

Il tizio al volante si ripete negli errori e, dopo il primo contatto, non fa molto per cambiare strategia operativa. Voleva guadagnare un posto nel Guinness dei Primati? Non penso proprio. Forse, a dispetto dell’esperienza di pilotaggio che lascia presumere la veste della sua auto, in lui manca una certa dimestichezza con i trucchi richiesti da una “rossa” quando ci sono certi ostacoli da superare.

Astuzie da Sioux per la Ferrari 488

Il fatto che l’auto sia bassissima, quasi rasoterra, e che la pendenza, nel caso in esame, sia molto elevata non aiuta, ma la strada di imbocco è larga e consentirebbe di affrontare la manovra più in diagonale. Tagliando di più il piano, l’azione sarebbe stata più indolore, ma le cose sono andate come sono andate.

Al proprietario toccherà cambiare lo splitter anteriore della Ferrari 488, ma non penso che questo possa costituire un problema per lui. Difficile dire se i danni si siano spinti oltre. Il video mostra come un’auto sportiva richieda un supplemento di attenzioni dove con veicoli più convenzionali e meno inebrianti certi problemi nemmeno passerebbero per l’anticamera del cervello. Basta ricordarsene sempre e, magari, rivedere il metodo di approccio alle rampe e ai dissuasori di velocità.

Alcuni, per avere meno grattacapi, fanno istallare sulle loro supercar dei dispositivi per alzare il muso in presenza di ostacoli fisici in grado di generare un certo livello di rischio contatto. Tornando al filmato, piange il cuore nel vedere la povera Ferrari 488 grattata come un formaggio.