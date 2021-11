Jeep vince il premio Best SUV Lineup

Jeep, famosa per i suoi iconici e leggendari SUV 4×4 negli ultimi 80 anni, è stata premiata con il riconoscimento Best SUV Lineup da Newsweek in occasione del concorso annuale Auto Awards 2021. In particolare, Newsweek ha assegnato alla nuova Jeep Grand Cherokee L il premio Best Family SUV.

Le caratteristiche e gli attributi unici particolarmente attraenti per le famiglie sono stati presi in considerazione in modo specifico durante le valutazioni dei veicoli. Lo staff di Newsweek ha notato che la spaziosa terza fila di sedili, l’innovativo sistema di infotainment, le tecnologie di nuova generazione e l’incredibile comfort per i passeggeri sono stati i fattori significativi che hanno aiutato il modello a conquistare il premio.

La Jeep Grand Cherokee L 2021 è stata premiata Best Family SUV

Eileen Falkenberg-Hull, senior editor auto di Newsweek, ha detto: “La Jeep Grand Cherokee L fa molto di più che espandere la famiglia Grand Cherokee. Eleva l’esperienza del SUV a tre file, rendendo possibile trasportare i membri della famiglia in tutta comodità e stile grazie a un elenco eccezionale di funzionalità standard e disponibili abbinate alla classica capacità di Jeep 4×4”.

La Grand Cherokee L 2021 continua la sua eredità come il SUV più premiato di sempre, ora con sette posti a sedere per la prima volta in assoluto. Lo spazio per la terza fila per i passeggeri della terza fila, abbinato ai suoi ampi comfort e alle comodità, ha dato al modello il vantaggio nella competizione di Newsweek.

Con lo stile premium e una lavorazione artigianale sia dentro che fuori, la Jeep Grand Cherokee L dispone di oltre 110 funzioni avanzate di sicurezza e protezione, inclusi sistemi avanzati di assistenza alla guida, visione a 360° e telecamere per la visione notturna.

Le tecnologie di nuova generazione leader del segmento includono display da 10 pollici, display head-up sul parabrezza, telecamera di monitoraggio dei sedili posteriori, impianto audio McIntosh Premium con 19 altoparlanti e porte USB leader della categoria per mantenere l’intera famiglia connessa.

Wagoneer e Grand Wagoneer 2022 sono stati eletti Best Full-Size SUV e Best Luxury SUV

Come estensione premium di Jeep, i nuovi Wagoneer e Grand Wagoneer offrono l’apice degli interni dei SUV premium, con un elegante stile americano, delle finiture meticolosamente realizzate e delle caratteristiche moderne.

Gli interni di Wagoneer e Grand Wagoneer 2022 sono progettati per supportare lo stile di vita dei clienti attivi, con volume di passeggeri complessivo, volume totale, spazio per la testa nella terza fila e per le gambe nella seconda e terza fila, nonché la maggior parte del carico di volume presente dietro la terza fila.

“Il marchio Wagoneer è tornato, portando con sé un nuovo modo di sperimentare i SUV a tre file a grandezza naturale. Il Wagoneer e il Grand Wagoneer superano il peso del loro cartellino del prezzo, offrendo funzionalità, capacità e design che le famiglie cercano. Inoltre, entrambi i modelli sono incredibilmente facili da guidare”, ha affermato Falkenberg-Hull.

Il Jeep Wagoneer 2022 è stato eletto Best Full-Size SUV mentre il Jeep Grand Wagoneer 2022 ha ricevuto il premio Best Luxury SUV. A bordo troviamo una serie di caratteristiche di nuova generazione, tra cui una telecamera di monitoraggio dei sedili posteriori, un display head-up sul parabrezza, un quadro strumenti senza cornice, un impianto audio McIntosh premium, un display interattivo da 10.25 pollici per il passeggero anteriore e Amazon Fire TV per auto.

Tutti e tre i veicoli di Jeep dispongono del pluripremiato sistema di infotainment Uconnect 5 con velocità operative cinque volte superiori rispetto alla precedente generazione.