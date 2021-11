Ferrari 488 Pista vs Toyota GR Yaris nella drag race | Video

Una Toyota GR Yaris osa sfidare in accelerazione una Ferrari 488 Pista. Sulla carta non c’è storia, ma il proprietario della piccola bomba giapponese confida nell’apporto di energia frutto della preparazione after market della sua vettura.

Nella versione standard, la sportiva compatta del Sol Levante, nata con la regia del team Gazoo Racing, sviluppa 261 cavalli di potenza. Niente male se si pensa che la spinta giunge da un motore turbocompresso di appena 1.6 litri di cilindrata. Notevoli le performance, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5.5 secondi.

Anche se il dato, in relazione alla categoria di appartenenza, brilla come una stella luminosa del firmamento, siamo ben lontani dal livello prestazionale della “rossa” di Maranello. A ridurre lo scarto ci pensa, in questo caso, un massiccio tuning motoristico, che ha portato la potenza massima a quota 400 cavalli, su un corpo vettura abbastanza leggero.

Improbabile lotta con la Ferrari 488 Pista

La Toyota GR Yaris viene seminata dalla Ferrari 488 Pista (Screen shot da video cvdzijden – Supercar Videos)

Saranno sufficienti questi 400 cavalli purosangue per affrontare in linea retta la supercar del “cavallino rampante”? Il pilota della Toyota GR Yaris così pompata ha deciso di provare la sfida, durante l’evento Race1000 in Germania. Sul piano teorico continua a non esserci storia, perché la Ferrari 488 Pista ha numeri ben più importanti.

L’auto sportiva emiliana, pensata per essere a suo agio nei circuiti, fa tesoro dell’esperienza vincente del marchio nel Mondiale FIA WEC e del know-how acquisito nei monomarca per le creature ad 8 cilindri della casa. Cuore pulsante del modello è un V8 biturbo da 3.9 litri, con 720 cavalli di potenza all’attivo.

L’accelerazione da 0 a 100 km/h viene liquidata in 2.85 secondi, mentre dopo 7.6 secondi, sempre con partenza da fermo, i 200 km/h sono già un ricordo. Difficile pensare nel miracolo da parte della Toyota GR Yaris nella drag race. Infatti questo non avviene. La Ferrari 488 Pista vince nettamente la sfida. A voi le immagini. Buona visione!

Fonte | Autoevolution