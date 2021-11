Nuova Fiat Punto: un salto di qualità in Europa?

Si parla tanto di una nuova Fiat Punto. Al momento non è certo che il modello arriverà ma basta solo il sospetto che il suo ritorno sia possibile per infiammare appassionati e addetti ai lavori che provano ad immaginare quelle che saranno le caratteristiche di questo ipotetico modello. In attesa di conoscere i piani di Stellantis per il marchio Fiat in Europa si tratta solo di supposizioni.

Il salto di qualità della nuova Fiat Punto

Quello che però è certo è che se davvero una nuova Fiat Punto si farà questo modello potrebbe rappresentare un punto di svolta per la principale casa automobilistica italiana almeno per quello che concerne il vecchio continente. Infatti le vendite del marchio di Torino, che sono ottime nel segmento A ma niente di eccezionale negli altri segmenti, potrebbero fare un vero e proprio salto di qualità.

Questa vettura infatti renderebbe Fiat nuovamente protagonista nel segmento B del mercato dopo molti anni. Anzi, considerando che oltre questo modello arriverà anche un SUV compatto che forse sarà erede di Fiat Panda, è logico ipotizzare un futuro importante per Fiat in questa categoria.

Il gruppo Stellantis sa che Fiat ha le potenzialità per sfondare in quello che al momento rimane il segmento più popolare in area EMEA e sicuramente coglierà tutte le occasioni che il mercato metterà a disposizione del gruppo automobilistico a cominciare da una nuova Fiat Punto.

La brutta notizia però è che se davvero un simile modello tornerà a fare capolino nella gamma della principale casa automobilistica italiana, al 99 per cento non sarà prodotta in Italia. Infatti per aumentare la redditività su ogni singola vendita le segmento B non premium saranno prodotte in paesi dove i costi di produzione sono più bassi.

