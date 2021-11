Citroën: il CEO accenna a una possibile scomparsa delle monovolumi

Le vendite delle monovolumi sono diminuite parecchio negli ultimi anni a causa dell’arrivo di SUV e crossover che offrono un livello simile di praticità combinato con uno stile robusto. Citroën è consapevole di questa cosa e, a quanto pare, potrebbe smettere di offrire in futuro questi modelli tradizionali.

Durante un’intervista con Autocar, Vincent Cobée – CEO di Citroën – ha ammesso che sono stati “l’ultimo dei mohicani per un certo numero di anni”, riferendosi alla C4 SpaceTourer che è disponibile ancora all’acquisto. Inoltre, il dirigente ha detto che il segmento sta scomparendo rapidamente, molto rapidamente.

Citroën: la Grand C4 SpaceTourer potrebbero presto uscire dalla gamma

Questo potrebbe essere un indizio che la casa automobilistica francese sta considerando l’idea di eliminare la Grand C4 SpaceTourer dalla sua gamma. Lo scorso anno, il dirigente del marchio di Stellantis ha dichiarato che l’azienda continuerà a vendere la vettura il più a lungo possibile, finché ci saranno clienti da soddisfare. Inoltre, ha aggiunto che l’attuale versione continuerà ad essere aggiornata, ma valuteranno se lanciare o meno una nuova generazione.

Al momento, Citroën è una delle poche case automobilistiche ad offrire ancora monovolumi assieme a Renault e Volkswagen. Tuttavia, la maggior parte dei competitor hanno già lanciato sul mercato dei SUV piccoli e compatti come successori indiretti delle monovolumi a cinque posti, oltre a Sport Utility Vehicle a sette posti.

Dunque, presumiamo che anche Citroën seguirà questa strada in futuro visto che la sua gamma è costituita attualmente da diversi modelli che potrebbero compensare il piccolo vuoto che lascerà la vecchia monovolume compatta.

Un esempio è la C3 Aircross molto adatta alle piccole famiglie oppure la C5 Aircross per quelle più grandi con il suo ampio bagagliaio e cinque posti a sedere. Per coloro che cercano la massima praticità possibile, c’è il Citroën Berlingo che è disponibile sia a passo corto che lungo e tra l’altro viene offerto anche in versione 100% elettrica.