Jeep stabilisce ancora un altro record in Brasile ad ottobre

Il 2021 per Jeep in Brasile dovrebbe passare alla storia per aver infranto un record ogni mese. Ancora una volta, ad ottobre la casa automobilistica statunitense ha aumentato la sua quota di mercato totale (non solo nel suo segmento), raggiungendo per la prima volta una quota dell’8,8% nel settore.

Nel 10º mese dell’anno sono stati venduti 13.231 veicoli Jeep. Tra i SUV, il marchio di Stellantis si conferma leader con il 23% dei modelli venduti nel mese. Un altro punto forte è stata la posizione senza precedenti conquistata dal Jeep Renegade, con un secondo posto della classifica generale delle auto e dei veicoli commerciali leggeri. La Compass, invece, ha occupato la quarta posizione.

Jeep Renegade

Jeep: oltre 13.000 SUV venduti ad ottobre 2021 nel mercato brasiliano

Everton Kurdejak, direttore delle operazioni commerciali di Jeep Brasile, ha detto: “Ottobre è stato un mese molto importante per Jeep non solo perché abbiamo confermato che saremo leader nei SUV nel 2021, vincendo ancora una volta questa battaglia anche con nuovi concorrenti, ma anche perché abbiamo avuto la più grande quota di mercato storica in Brasile nel mercato totale e ci siamo assicurati anche il secondo e il quarto posto tra le auto più vendute. Tutto questo grazie alla nostra linea di prodotti, che è un successo e che ha ancora acquisito nuove funzionalità per renderla ancora migliore, e alla nostra rete di concessionarie, che è stata fondamentale nella nostra strategia commerciale in Brasile”.

Il Renegade è stato il leader dei SUV complessivi con l’11,7% e 6723 unità vendute mentre la Compass è stato il secondo con il 10,6% e 6096 auto immatricolate. Nelle rispettive categorie (SUV compatti e SUV medi), primeggiano anche i due modelli Jeep.

Il primo ha conquistato una quota di mercato pari al 17,1% nel segmento B mentre il secondo si è piazzato al primo posto con più del doppio della quota percentuale di mercato rispetto al veicolo in seconda posizione nel segmento C.

Ottobre ha segnato anche l’arrivo del nuovo Jeep Commander nelle concessionarie brasiliane. Il modello fino ad allora era in fase di prevendita dal lancio avvenuto il 26 agosto. Il modello più sofisticato prodotto da Jeep nel grande paese sudamericano ha già raggiunto il terzo posto nella classifica dei grandi SUV di segmento D con l’8,8%.

Jeep Compass